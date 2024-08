Ganancias: qué y cuánto se podrá deducir del impuesto a partir de septiembre

Tras la vuelta del impuesto a las Ganancias -con la aprobación de la Ley 27.743-, la próxima semana ya cambian los valores y el piso. ¿Cuánto más se va a poder deducir del impuesto desde septiembre?



Luego de seis meses de negociación intermitente, en búsqueda de sanear las finanzas provinciales, el Gobierno logró aprobar en el Congreso la reversión de la reforma del impuesto a las Ganancias y con ello volvió el esquema de Mínimo No Imponible (MNI) y deducciones.

Tras la reglamentación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en agosto (con los sueldos de julio) pasaron a pagar el impuesto los asalariados solteros desde $ 1,8 millones y los casados con dos hijos desde $ 2,3 millones ambos brutos.



Pero esos valores cambiarán desde el próximo domingo. "Los montos (...) se ajustarán excepcionalmente en septiembre de 2024 por el coeficiente que surja de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), (...) correspondiente a los meses junio a agosto de 2024, inclusive ", establecieron en el artículo 74.

El dato de inflación de junio (4,6%) y el de julio (4%) ya fue revelados por el organismo que lidera Marco Lavagna solo queda esperar a la segunda semana del próximo mes (jueves 11 de septiembre) para que se publique de cuánto fue el alza de precios en agosto.

El cual se espera que continúe con la tendencia a la baja. En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la mediana de las respuestas arrojó que la inflación en agosto sería del 3,8% (pronosticaron 3,9% para julio y fue 4%).

Si se toman los dos datos oficiales del INDEC (8,6%) y la proyección del REM para agosto (3,8%) los valores deberían ajustarse un 12,4%. Con ello, los trabajadores solteros pasarían a pagar el impuesto a partir de $ 2.023,200 y los casados con dos hijos desde $ 2.585.200, ambos brutos.

Deducciones de Ganancias, una por una

Si se toma como base los datos oficiales y la proyección del REM, desde el noveno mes del año en concepto de ganancias no imponibles se va a poder restar $ 3.474,323,34 (en lugar de los $ 3.091.035 que estaban vigente) siempre que la persona sea residente argentino.

Pero no será el único, también aumentarán la de cargas de familia siempre que las personas sean residentes del país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año ingresos netos superiores a $ 3.091.035, cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto.

Así, bajo el supuesto que sea 12,4% la inflación acumulada de junio a agosto se podrá deducir por cónyuge $ 3.272.115,74 (en lugar de $ 2.911.135). A la que podrán aplicar los integrantes de la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo, que se acredite según la reglamentación.

En cuanto a la de hijo/a y/o hijastro/a, la deducción se incrementaría de $ 1.468.096 a $ 1.650.139,9 por cada uno de ellos, siempre que sea menor de 18 años o este incapacitado para trabajar . "La deducción de este inciso sólo podrá efectuarla el pariente más cercano que tenga ganancias imponibles y se incrementará, para el caso de la del apartado 2, en una (1) vez por cada hijo, hija, hijastro o hijastra incapacitado para el trabajo", establecieron en el artículo 71.

Desde 2025

A partir del año que viene, por lo que estableció la ley, solo habrá dos actualizaciones: una en enero y otra en julio por el acumulado del IPC correspondiente del semestre calendario que finalice el mes inmediato anterior.

Pero habrá una excepción en el próximo periodo fiscal. "A partir del 1° de enero de 2025, los montos previstos en el artículo 30 y en la escala del artículo 94 de la ley se actualizarán excepcionalmente por el coeficiente que surja de la variación del IPC que suministre el INDEC (...) correspondiente a los meses septiembre a diciembre de 2024, inclusive", fijaron en el decreto 652/2024.