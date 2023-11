Fuerte respaldo internacional a Sergio Massa: Pedro Sánchez, AMLO y Mujíca le enviaron mensajes de apoyo

A días del balotaje, el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, recibió el apoyo de los presidentes de España y México, así como el del ex mandatario uruguayo, José "Pepe" Mujica, que llamaron a votar por él y le dejaron sendos mensajes de respaldo en la previa de los decisivos comicios del próximo domingo.

El primero fue Pedro Sánchez , quien sostuvo que Massa representa la apuesta por la "convivencia democrática" y por la "concordia frente a la estridencia" en alusión clara al otro candidato que accedió a la segunda vuelta, Javier Milei.

Sánchez también destacó que los comicios del próximo 19 de noviembre son "decisivos" porque los votantes "no solo van a elegir a un nuevo presidente, sino que van a decidir algo mucho más importante, el futuro que quieren para su país".



Quién también sumó su acompañamiento fue Andrés Manuel López Obrador . El mandatario mexicano, cercano al actual presidente Alberto Fernández, también se pronunció a favor de la fórmula oficialista además de criticar con dureza a Milei.

"Este facho ultra conservador se le lanza porque el papa Francisco que es de los papas en la historia de la Iglesia más consecuentes que ha habido, más apegado a la doctrina del amor al prójimo y de la defensa a los pobres", sostuvo sobre el candidato de La Libertad Avanza.



Massa evalúa eliminar el SIRA, ampliar el Mercosur y reformar la Cancillería

En su conferencia de prensa diaria, el presidente mexicano se refirió al candidato libertario cuando citó a opositores mexicanos que manifestaron su simpatía por el economista la semana pasada, mediante una carta que también firmó Mauricio Macri.



Mujica, otro que se pronunció a favor de Massa

"Si yo fuera argentino, que me siento más que hermano en mi fuero íntimo, ante el dilema que tiene el pueblo argentino y no porque Massa sea mi amigo sino porque ante la opción que existe, lo votaría porque reiteradamente está planteando la necesidad de gobierno nacional", sostuvo José Pepe Mujíca en un video que se publicó en redes sociales.



El ex presidente uruguayo también opinó: "Me parece que tiene conciencia que la Argentina no necesita cataclismos sino vertebrar una unidad nacional porque ahí tendrá la fuerza para salir del drama en el que está sumergido".

"Por eso, si pudiera votar, votaría por Massa con las dos manos", aseguró desde un sillón de su chacra ubicada en las afueras de Montevideo sobre su apoyo al candidato oficialista en los próximos comicios.