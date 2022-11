Fuerte repunte de dólares: este es el indicador 'tapado' que festeja el Gobierno

En medio de un leve repunte de la capacidad de compra de dólares del Banco Central, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que la balanza comercial registró un superávit de 1827 millones de dólares, un aumento de 15,4% en relación con igual mes del año anterior.

Los datos surgen de la publicación de Intercambio comercial argentino, que relevó que las exportaciones del mes de octubre totalizaron los u$s 7901 millones (15,1% de aumento en la variación interanual) mientras que las importaciones unos u$s 6074 millones (15,8%).

El saldo de la balanza comercial fue u$s 212 millones de superior al saldo de igual mes del año anterior, período en el cual se había registrado un superávit de u$s 1615 millones.

Informe de Intercambio comercial argentino. (INDEC)

Los datos del año corriente marcan una cifra récord tanto para las exportaciones como de importaciones en los últimos 10 años con u$s 75.144 millones y u$s 70.738 millones, respectivamente.

Sin embargo, el saldo comercial acumulado hasta el décimo mes no conseguiría ser suficiente para superar a los obtenidos en los tres años anteriores , en los que hubo marcas de entre u$s 11.265 millones (2019) y u$s 13955 millones (2021); aunque se presume que finalizará el año con un balance positivo.

POR QUÉ AUMENTARON LAS EXPORTACIONES

Las exportaciones aumentaron 15,1% respecto a igual mes de 2021 (u$s 1038 millones) debido a un incremento de 6,4% en los precios y de 8,2% en las cantidades. En términos desestacionalizados, las exportaciones ascendieron 7,0%, y la tendencia-ciclo 0,3% con relación a septiembre de 2022 .

Saldo exportador. (INDEC)

Todos los rubros registraron variaciones positivas: productos primarios (PP), 30,4%; combustibles y energía (CyE), 21,9%; manufacturas de origen industrial (MOI), 16,7%; y manufacturas de origen agropecuario (MOA), 1,2%.

El incremento se debió principalmente a las mayores ventas de porotos de sojas, significando más de u$s 1066 millones su comercio total . Por el otro lado, hubo una fuerte disminución de las ventas al exterior de maíz en grano de u$s 186 millones.

qué pasó con LAS IMPORTACIONES

Las importaciones se incrementaron 15,8% respecto a igual mes del año anterior, como consecuencia de una suba de 7,0% en los precios y de 8,3% en las cantidades, informa Indec. En términos desestacionalizados, las importaciones descendieron 8,4% y la tendencia-ciclo, 2,3% con relación a septiembre de 2022.

Este dato implica un mayor margen para la consolidación de un saldo comercial positivo, pero también es indicador de las dificultades en las que se hayan las empresas para acceder libremente de dólares para la importación de bienes y servicios.

Saldo importador. (INDEC)

Todos los usos económicos registraron variaciones positivas, salvo la categoría residual "resto", que cayó 42,1%, fundamentalmente por la menor compra de bienes despachados mediante servicios postales (couriers).



Las categorías que registraron fuertes mejoras fueron los Vehículos automotores de pasajeros (VA) creció 94,2%; combustibles y lubricantes (CyL), 52,9%; piezas y accesorios para bienes de capital (PyA), 24,2%; bienes de capital (BK), 14,6%; bienes de consumo (BC), 11,6%; y bienes intermedios (BI), 4,8% .

El bien que totalizó mayores cifras en términos de importación durante el mes de octubre fue el gasoil, con compras por u$s 80 millones. A este lo siguen las partes de turbinas de gas (u$s 55 millones), y los grupos electrógenos de energía eólica (u$s 48 millones).

Por otro lado, se registraron ciertas bajas en productos tales como vacunas para medicina humana acondicionadas para la venta por menor (-114 millones de dólares); porotos de soja, incluso quebrantados, excluidos para siembra (-69 millones de dólares); y unidades de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos (-42 millones de dólares).