Fondeo internacional cubre 10% del impacto de la sequía y buscan más dólares

El "puente" de financiamiento que el ministro de Economía, Sergio Massa, trajo de su última visita a Washington dará cierto alivio a la disponibilidad de dólares, pero cubrirá algo más del 10% de las pérdidas estimadas por la sequía.

Los dólares que juntó Sergio Massa, el plan para importaciones y las metas contrarreloj con el FMI

Massa ahora va por la brecha cambiaria, aunque la inflación le juegue en contra

El Gobierno obtuvo desembolsos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por u$s 600 millones, otros u$s 1250 millones del Banco Mundial (u$s 300 millones para el programa de becas Progresar y u$s 950 millones para paliar la sequía) y u$s 500 millones de inversiones en infraestructura comprometidas por el Fondo Soberano Saudí, que desembarcaría así en Argentina.

En total, los compromisos suman u$s 2350 millones. Massa espera que buena parte de ese dinero entre en los próximos meses, aunque las inversiones del Fondo Saudí demandarían más tiempo y el BID comprometió un desembolso inmediato de u$s 300 millones.

"Todo suma"

"Todos los cañones del Gobierno apuntan a mitigar el shock sobre la oferta de dólares derivado de la caída proyectada en las exportaciones agrícolas, bajo la premisa 'todo suma'. Esa merma equivale a nada menos que cuatro meses de importaciones: cerca de u$s 20.000 millones", afirmó Santiago Manoukian, jefe de Research de Ecolatina.

El programa financiero del Presupuesto 2023 preveía que los organismos multilaterales, excluido el FMI, aportarían u$s 1244 millones netos (la diferencia entre desembolsos y pagos) este año. El Banco Mundial ya comprometió el doble de los u$s 629 millones que se preveían como ingresos brutos para todo el año. El BID debía arrimar u$s 1242 millones en doce meses.

"Pese al impacto del anuncio de la asistencia financiera obtenida, la cifra de cerca de u$s 2500 millones equivale a poco más del 10% de los dólares que se perderían por las menores exportaciones agrícolas", añadió Juan Pablo Ronderos, director de la consultora MAP. "Si se considera que las cantidades exportadas de los principales cultivos y sus derivados rondarían los 50 millones de toneladas y caerían 37% versus la campaña previa, y se asume que los precios internacionales se mantienen en los niveles actuales, las agroexportaciones aportarían algo más de u$s 20.000 millones, con una pérdida del 47% respecto a 2022, cuando totalizaron u$s 39.300 millones", agregó.

Paliativos

Economía activó un combo de medidas paliativas para intentar atravesar el desierto de dólares sin devaluar. Primero, renegoció la meta de acumulación de reservas con el FMI y la achicó unos u$s 1800 millones para este año. Ese objetivo podría volver a achicarse por la revisión del programa que el Fondo convalidó en esta última negociación en Washington. También podría reacomodarse el esquema de desembolsos y pagos. Si bien en 2022 hubo un saldo positivo de u$s 5000 millones, este año Argentina debería pagarle al FMI u$s 2000 millones más de los que entrarían según el Programa de Facilidades Extendidas.

Sergio Massa y Kristalina Georgieva renegociarán el acuerdo con el FMI por el impacto de la sequía.

Luego, activó el Dólar Soja 3 y el Dólar Agro para acelerar la liquidación de productores y agroexportadores a un tipo de cambio de $ 300 menos retenciones. Según consultores, la soja arrimaría u$s 7000 millones en este mes y medio de ventana exportadora y las economías regionales podrían sumar otros u$s 1900 millones.

Por otro lado, la deuda de importadores con proveedores o casas matrices aumenta. Como contó El Cronista, se triplicó en un año y, en el primer trimestre, alcanzó los u$s 2700 millones. A eso se suma el encarecimiento de los embarques, ya que las empresas deberán pagar 26% a cuenta de IVA y Ganancias, lo que puede restringir algo más las compras al exterior. "Seguir forzando postergaciones en el pago de importaciones tiene un margen escaso, porque la deuda por importaciones es la más elevada desde el 2003", dijo Manoukian.

Los esfuerzos mitigan el duro impacto de la sequía, pero no alcanzan para cubrir las necesidades de divisas. Las menores importaciones de energía ayudarán: según la consultora Economía & Energía, el déficit energético caerá en casi u$s 4000 millones contra los valores récord del año pasado. "Entre abril y diciembre, esperamos un ahorro de hasta u$s 4300 millones por menores pagos de energía, si el gasoducto está operativo", indicó Equilibra.

El gasoducto Néstor Kirchner, clave para derrumbar la importación de energía.

A eso, el Banco Central cree que puede sumar u$s 3000 millones a las reservas netas si las provincias y los organismos públicos le venden los dólares que atesoran, a cambio de pesos que se depositen en cuentas atadas a la cotización de la divisa. Economía también busca que exportadores a los que acusa de no haber liquidado divisas en tiempo y forma se pongan al día con una deuda de más de u$s 3000 millones.

Por ahora, Economía no avanzó con mayores restricciones al financiamiento del turismo, aunque había dejado trascender que se encarecería el acceso a las divisas para pago de servicios al exterior.