FMI: cambio de fechas y misión a Buenos Aires, ¿en qué se modifica el acuerdo?

Una misión del FMI visitará Buenos Aires en las próximas semanas, aunque aún no hay una fecha estipulada. Además, está en discusión cuando será la primera revisión del programa.

Al momento del acuerdo, el Gobierno debía sumar u$s 5000 millones a las reservas para alcanzar la meta acordada con el organismo. Sin embargo, el oficialismo mantiene su política de no comprar reservas hasta que el dólar no toque el piso de la banda.

Esta decisión descartó para los analistas la posibilidad de que se alcance la meta en el tiempo establecido (13 de junio). De hecho, hasta ahora, el equipo económico apeló a instrumentos financieros para poder sumar dólares sin hacerlo a través de compras en el mercado oficial.

El Bonte 2030 permitió sumar u$s 1000 millones. Desde Wise Capital agregaron que "de acuerdo con estimaciones del sector, aún resta acumular otros u$s 3600 millones para lograr cumplir con las metas del FMI".

"Recién estamos dialogando sobre la fecha para la reunión de Directorio. Nunca estuvo definida la fecha para el Directorio", explicaron desde el Ministerio de Economía, al ser consultados sobre la vigencia de los plazos para las metas.

Además, agregaron que una misión del FMI visitará Buenos Aires en las próximas semanas para "seguir progresando con la revisión", aunque aún no hay una fecha establecida.

"Mantenemos un diálogo continuo con el staff y seguimos avanzando normalmente con el programa", agregaron desde el oficialismo y puntualizaron: "No cambió nada con respecto a lo acordado".

La revisión de junio, aún sin nueva fecha definida, y la aprobación de la meta de acumulación de reservas traía vinculado un desembolso de u$s 2000 millones adicionales a los u$s 12.000 millones que se enviaron tras la aprobación del acuerdo.

Hacia adelante, resta otra revisión hacia fines de 2025, vinculados a otro desembolso de u$s 1000 millones, vinculados a la posibilidad de sumar a las reservas otros u$s 8000 millones.

Según el esquema de desembolsos presentado por el Gobierno, desde Wise agregaron que además del desembolso que enviaría el FMI (sujeto a la revisión), restan u$s 2000 millones de un REPO y u$s 2100 millones de organismos multilaterales.

Según ya había reportado El Cronista, no está en discusión la aplicación de un waiver, un perdón por incumplimiento de los requisitos. La explicación del oficialismo es que todavía está en discusión la reunión con el directorio del FMI, en cabeza de la búlgara Kristalina Georgieva.

El Gobierno confía en que el desempeño fiscal es carta suficiente para respaldar su posición. El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo a principios de mayo en referencia a la satisfacción del organismo con el programa argentino: "Pasamos de ser el peor alumno a uno de los mejores. Esto no lo digo yo, lo dijo Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, en la última reunión del G20".

La funcionaria ha elogiado las reformas aplicadas por el Gobierno e incluso posó con un pin de una motosierra que le fue obsequiado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en las reuniones de primavera del organismo. Allí fue cuando comentó sobre los dólares guardados de los argentinos, antes del anuncio del "plan colchón".

El objetivo del Gobierno está hoy puesto en la baja de la inflación, por lo que no intervendrá para mantener el sendero del tipo de cambio.

Sin embargo, la prioridad está en la baja del riesgo país y la consecuente posibilidad de volver a acceder a los mercados. Según la consultora 1816, "el objetivo es recuperar el acceso del soberano a los mercados internacionales, algo que permitiría pasar de hacer cuentas sobre cómo hará el país para cancelar los próximos vencimientos, a pensar en la sostenibilidad de la deuda en función del superávit primario, el costo de financiamiento y el crecimiento. Si la emisión de los Bonte representa un hito más en ese sendero, cualquier incumplimiento de las metas trimestrales terminará siendo anecdótico para el inversor".