Finanzas ordenadas y reglas claras: el debate en IDEA en torno al gasto público que pide reorganizar el Estado

El 58° Coloquio de IDEA cierra este viernes su tercera y última jornada, y en los paneles de la mañana se debatió sobre el estado de las finanzas públicas. En este marco, los titulares de la entidad presentaron un plan para ordenar este aspecto en la gestión del Estado.

En este sentido Esteban Domecq, asesor económico de IDEA y titular de Invecq Consultora Económica, y Javier Goñi, director de IDEA y gerente general de Ledesma, repasaron su propuesta para lograr orden fiscal.

"El equilibrio fiscal debe ser una política de Estado para nuestro país, de largo plazo, porque da previsibilidad", remarcó Domecq. Frente a esto, propuso "establecer nuevas reglas fiscales y diagramar una progresión hacia la previsibilidad".

FINANZAS ORDENADAS y reglas claras: EL DEBATE EN IDEA

Tras exponer los principales puntos de su plan en busca de reglas fiscales claras, los titulares de IDEA dieron lugar a cuatro reconocidos economistas en un debate en torno a la posibilidad de lograr orden fiscal en el Estado argentino en todos sus niveles.

Aquí, participaron Marina Dal Poggeto, directora ejecutiva de Eco Go Consultores; Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de la Provincia de Córdoba; Hernán Lacunza, director de Empiria Consultores y ex ministro de Economía; y Martín Redrado, director de Fundación Capital y ex titular del Banco Central.

Redrado pidió pensar de forma "abarcativa".

Al ser consultado sobre qué le agregaría al debate en torno a la posibilidad de ordenar las finanzas de la Argentina, Redrado pidió pensar de forma "abarcativa", teniendo en cuenta que tanto Nación como las provincias y los distintos municipios tienen una amplia cantidad de tasas e impuestos que se superponen.

Además, propuso sumar al plan un fondo público anticíclico, es decir, una política que "en épocas de vacas gordas, se las guarde para gastar en épocas de vacas flacas". Una suerte de "cláusula de escape" para las crisis.

En este sentido, y ante la necesidad de bajar el gasto público en un contexto de crisis social, Redrado pidió por una "ley de estabilidad macro que marque una nominalidad en el tiempo, con desindexación" y "un sendero para que todos los ministros sean responsables cada tres meses de hacer una rendición de cuentas".

Sin embargo, enfatizó que "lo que en realidad transpira la sociedad argentina es una crisis de confianza", una cuestión que no se supera únicamente con responsabilidad fiscal, sino que, según Redrado, se precisa un "shock en términos de leyes que puedan dar vuelta las expectativas" y que traten todos los ámbitos: monetario, impositivo, de infraestructura, etc.

Por su parte la titular de Eco Go, Marina Dal Poggetto, le respondió al antiguo titular del Banco Central su propuesta y, aunque destacó la necesidad de reglamentar nuevas leyes fiscales, remarcó que en la práctica lo importante es cumplirlas.

Dal Poggetto repasó una serie de medidas fiscales votadas por el Congreso en los últimos 30 años y, una por una, fue recordando que éstas no se cumplieron, o lo hicieron a medias. Frente a esto, instó a debatir respecto a por qué ocurre esto.

"Aparte de las reglas, hay que cumplirlas", enfatizó. Y agregó: "Hay que ponernos de acuerdo sobre qué gasto queremos, hay que discutir hacia dónde vamos", insistió la economista frente al público de IDEA.

Además, pidió que este programa de estabilización se dialogue sin evitar "la discusión sobre cómo nos volvemos más competitivos". "El cierre no te lleva a ningún lado, estamos discutiendo de qué color vamos a pintar la casa y todavía no levantamos los cimientos", disparó contundente.

"Aparte de las reglas, hay que cumplirlas", enfatizó Marina Dal Poggetto.

Por su parte el ex ministro de Hacienda de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, disertó con esta idea y fue más positivo al resaltar que "las reglas suman y funcionan cuando están vigentes".

En este sentido, el ex funcionario añadió que "un país no se va a dormir adolescente y se despierta adulto". Sin embargo, coincidió en que el establecimiento de normas únicamente no alcanza: "Las leyes y las normas se pueden diseñar mejor o peor, el problema es que no hay ninguna convicción, previo a la norma tiene que haber convicción y consenso".

Finalmente, el ministro de Finanzas cordobés, Osvaldo Giordano, destacó el punto subrayado previamente por Redrado: la necesidad de reorganizar al Estado en todos sus niveles.

Así lo explicó: "Si uno mira el sector público de forma federal, Nación, provincias y municipios, uno lo que encuentra es que está intrínsecamente organizado para gastar por encima de sus ingresos y gastar más, está mal organizado para tener déficit".

"Está claro que el déficit y la mala administración son políticas de estado".

"En este tema no hay grieta, es verso que no hay política de Estado en Argentina: está claro que el déficit y la mala administración son políticas de Estado", disparó con dureza el funcionario que, sin embargo, defendió que desde su posición no puede hacer mucho.

"El cambio no depende tanto de quienes estamos dentro del Estado, son meros impulsos lo que podemos hacer", indicó, remarcando que las verdaderas modificaciones hay que lograrlas con el consenso de la sociedad y la clase política.

En este sentido, Giordano concluyó: "No hay un Estado, hay tres que gastan de forma superpuesta y hasta que no arreglemos esto seguiremos teniendo déficit y repitiendo la historia".