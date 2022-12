Feriado hoy: qué provincias y municipios no se adhieren y cómo queda el calendario de asuetos

El Gobierno confirmó que hoy será feriado nacional para festejar junto a la Selección Argentina la Copa del Mundo, quienes llegaron a la madrugada desde Qatar y se dirigieron hacia el precio de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) en Ezeiza.

La "Scaloneta" partirá al mediodía desde el predio de la AFA y se estima que la caravana de la Selección podría durar siete horas. El primero en bajar del avión hoy fue Lionel Messi, quien descendió junto a la Copa del Mundo seguido por Lionel Scaloni, Claudio "Chiqui" Tapia, Lautaro Martínez y el resto del plantel.

La Ciudad de Buenos Aires se sumó al feriado, pero con excepciones. Los servicios públicos tendrán un cronograma de sábados y domingos dado que será tomado como un "día laborable".

La Selección Argentina llegó esta madrugada.

En cuanto a la provincia de Tucumán no se sumó al decreto del Gobierno. El gobernador Osvaldo Jaldo explicó que esta semana tienen "cuatro días hábiles" y que están en "pleno pago del aguinaldo y pagando otros conceptos, además la Caja Popular tiene pagos del fondo especial del tabaco, y el comercio está esperando estas fechas para poder trabajar. Por todo esto, Tucumán no se va a adherir".



Mientras que el mandatario de Mendoza, Rodolfo Suárez, rechazó el feriado, pero confirmó que la provincia se sumará: "No es razonable que porque el equipo argentino llega a Ezeiza, el país debe dejar de producir. Decisiones irresponsables que siguen dañando el tejido social. Tratándose de un Decreto de Necesidad y Urgencia, que tiene naturaleza de ley nacional, y al no contener en su escrito, la opción de adhesión a las provincias mañana increíblemente será feriado en todo el territorio nacional".

Lionel Messi y todo el plantel comenzarán la caravana al mediodía.

Pero Suárez no fue el único en expresarse en contra de la medida. Jorge Capitanich de Chaco confirmó que no acatará la medida: "La provincia no se adhiere al feriado decretado por el Gobierno Nacional para este martes 20 de diciembre. Debido a esta medida, todos los servicios funcionarán con normalidad y con asistencia a los lugares de trabajo, incluyendo la atención ofrecida por el Nuevo Banco del Chaco".

Otra de las provincias del Norte que tampoco tendrá feriado será Santiago del Estero, por ende, tendrán actividad normal dado que esta semana debían resolver cuestiones administrativas importantes como las liquidaciones de haberes y aguinaldos, más aún por el asueto del viernes 23.

El plantel llegó a Ezeiza esta madrugada.

En Catamarca comunicaron que será "plenamente laborable". El gobernador Raúl Jalil había decretado asueto para el lunes 19. Al igual que Santiago del Estero, deben cumplir con obligaciones "esenciales" como el pago del aguinaldo, "cumplimientos con proveedores, una cadena de pagos que depende de que los organismos públicos trabajen de formar regular esta semana, que tiene menos días hábiles".

San Juan tampoco se sumará al feriado de hoy. El gobernador Sergio Uñac resolvió que "en virtud de que la Selección Argentina" no estará en la provincia, se dispuso que hoy se trabaje con normalidad en la administración pública y el sector privado.

¿Es feriado en Santa Fe?

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, también se acopló al rechazo a través de su ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, informó que hoy habrá actividad en todo el sector público.

Sin embargo, Pusineri informó que "la norma nacional relativa al decretado rige para el sector privado".

La semana pasada el gobierno nacional estableció a través del decreto 820/2022 que el 23 y 30 de diciembre habrá asueto administrativo con el fin de "facilitar el acercamiento de quienes se domicilian lejos de sus seres queridos, para celebrar las clásicas reuniones familiares que se realizan en dichas fechas".

Asimismo, se instituyó que los gobiernos provinciales y municipales a que "implementen las medidas necesarias a efectos de mantener la continuidad de los servicios esenciales".