Federico Sturzenegger cruzó a la CGT por el DNU de Milei: "Lo que molesta es..."

Luego de que el presidente Javier Milei dictara el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con las 300 derogaciones y modificaciones, la Confederación General del Trabajo (CGT) realizó una presentación ante la OIT y otra judicial, que incluirá una marcha a la Corte Suprema el miércoles.

Esto generó un fuerte cuestionamiento de Federico Sturzenegger, el ideólogo del decreto. "Se despertaron", expresó acerca de la central obrera. "Me pregunto por qué no marchó cuando Alberto Fernández hizo un DNU que encerró a nuestros niños durante más de un año en las casas", apuntó.

"Lo que verdaderamente molesta del DNU es su contenido, es una manera de evitar el debate sobre el contenido".

La fuerte crítica de Sturzenegger a la CGT

Sturzenegger ideó el DNU de Javier Milei.

El extitular del Banco Central se refirió al contenido del decreto este sábado. "Toca muchas cosas, pero Argentina tiene muchos problemas. El DNU es un instrumento que da la Constitución, pero todo lo tributario está vedado, entonces obviamente el paquete fiscal que necesita llevar adelante el ministro de Economía no puede ir por decreto y tiene que ir necesariamente por ley", aseguró en diálogo con Radio Mitre.

"Tienen que ir temas que conecten con la emergencia económica, que es evidente", afirmó Sturzenegger.



Por otra parte, habló sobre los cuestionamientos que se hicieron acerca de la legalidad o inconstitucionalidad del DNU y le pegó directamente a la CGT. "Alberto Fernández hizo 170, Menem 600, está estrictamente en la ley y tiene su proceso de validación. Cuando veo a la CGT que va a marchar a la Corte Suprema a pedir que deroguen el DNU me pregunto por qué no marchó cuando Alberto Fernández hizo un DNU que encerró a nuestros niños durante más de un año en las casas", cuestionó.

"Aparentemente se despertaron, lo que verdaderamente molesta del DNU es su contenido, es una manera de evitar el debate sobre el contenido", afirmó el asesor de Milei.

Para Sturzenegger, el DNU "amplía las libertades de la gente"

El exfuncionario de Mauricio Macri defendió, en esa línea, las disposiciones que se modifican. "Si Argentina no está en emergencia, ¿la emergencia dónde está?", aseguró.

"Es un DNU que amplía las libertades de la gente, cómo vender, cómo producir. Y va contra las castas, es un sistema corporativo donde hay intereses que apropian recursos de los intereses. Creo que ese sistema se creó con Onganía, que fue el que le dio el marco institucional", detalló. "Cómo hacemos ese ataque a la casta, no prohibiendo nada sino diciendo: 'Tenes que competir'", agregó Sturzenegger.

"Por ejemplo, a los sindicatos, en el sistema de las obras sociales. Primer presidente desde Onganía que se anima a tocar eso. ¿Les decimos a los sindicatos que no pueden tener obra social? No. Pero un peaje forzoso no puede ser, tenés que competir. Te voy a poner a competir con otros", insistió.

"Cuando abrimos los cielos, ¿le estamos diciendo a Aerolíneas que no vuele? No. Pero vas a estar en un entorno más competitivo, porque queremos que haya más aviones, que todas las ciudades de Argentina estén conectadas", agregó.

Además, hizo referencia a la "ley ómnibus" que comenzará a tratar en sesiones extraordinarias la próxima semana. "Ahora va a venir un paquete que vamos a llevar al Congreso todavía más sustancioso y más grande", dijo.