Falta de nafta: los datos duros y los entretelones del plan para poner fin al problema

El abastecimiento de combustibles continuó con dificultades este lunes, ya que persistían las filas en las estaciones de servicio y en algunos surtidores. No obstante, la provisión de nafta y gasoil mejoró en relación al fin de semana en el que hubo un "pico excepcional de consumo" y las petroleras consideran que se va "normalizando" el sistema , a partir de la distribución logística de las importaciones que llegaron en los últimos días, mediante 4000 camiones que sumarán oferta por entre un 10 y un 15% más que lo habitual .

Los directivos de YPF, Axion, Raízen (Shell) y Trafigura (Puma) se encontraron con la secretaria de Energía, Flavia Royon, y presentaron un plan para "reforzar el abastecimiento pleno en la red de estaciones de servicio y recuperar los niveles de stock operativos de toda la cadena" .

Según fuentes del mercado, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el Interior del país este lunes había stock de combustibles para el público minorista, aunque había alta demanda. " Las refinadoras están abasteciendo, pero el ritmo de entrega es menor que la demanda de combustible; este cuello de botella logístico va a requerir unos días hasta que se solucione ", explicó el dueño de una estación de servicio en el barrio porteño de San Cristóbal. "Las estaciones estamos con los tanques vacíos, sin poder acumular stock", afirmó.

En la industria petrolera contaron que la semana pasada se descargaron dos barcos con nafta y en estos días llegarán otros tres buques con gasoil importado. El 90% del volumen de compras en el exterior lo opera YPF , cuyo rol estratégico como petrolera de gestión estatal es garantizar el abastecimiento al precio mínimo indispensable.

En ese sentido, la empresa con sede en Puerto Madero fue la única que mantuvo el congelamiento de sus precios dentro del acuerdo con el Gobierno. El resto (Axion, Shell y Puma) retocaron los valores de 2,5% a 3% un par de ocasiones antes de las elecciones, lo que corrió la demanda hacia las estaciones más baratas. Así, la participación de mercado (share) de YPF creció 2 puntos porcentuales.

Aumentos de precios

La semana pasada, dicen en el sector, fue "récord" en término de despacho de combustibles desde las terminales de YPF, que espera un crecimiento de entre 34% en naftas y 28% en gasoil durante los próximos días . "A pesar de las paradas programas de unidades en sus refinerías, el procesamiento en los tres complejos (La Plata, Luján de Cuyo y Plaza Huincul) creció un 5% respecto al año pasado", agregaron.

Con todo, el candidato a presidente y ministro de Economía, Sergio Massa, declaró en una entrevista al canal LN+ que "hace 15 días, en medio del proceso electoral, empezó un ruido de que el día después de las elecciones había una devaluación y hubo retención de stock, y después cuando no hubo devaluación vino un segundo ruido de que 'vence el congelamiento de precios' y podría haber aumentos de precios". "También hubo retención de stock de parte de las petroleras, por eso fui muy duro ayer; lo reitero: si no normalizan el abastecimiento no sale más un barco de exportaciones ", agregó.

El ministro también defendió que los precios locales de los combustibles están desfasados respecto a la paridad de importación. "La economía debe ser lo más abierta posible, pero hay que tener claro que el transporte en la Argentina depende de que tengamos combustibles a precios razonables. Si tenemos la cuarta reserva mundial de shale oil, ¿cómo no vamos a tener parte de nuestra competitividad económica en tener los combustibles a un precio razonable en el mercado interno? ", dijo. "Además, los salarios no se pagan en dólares, se pagan en pesos, y las exportaciones se cobran en dólares y además con un tipo de cambio diferenciado", completó.

De todas formas, persiste en el comando de campaña de Unión por la Patria la bronca por las paradas técnicas en simultáneo de las refinerías de YPF y Shell, que restaron capacidad de procesamiento del petróleo y fomentaron la necesidad de importaciones en un contexto de escasez de dólares.