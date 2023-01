Facundo Manes confirmó cómo jugará en las elecciones y marcó diferencias con el oficialismo y la oposición

Dentro de la disputa de candidatos que tiene Juntos por el Cambio, Facundo Manes se subió a la contienda y dejó entrever que será candidato en el 2023 como una opción distinta "al PRO", pero también confirmó que no intentará romper con el resto de los partidos que integran la coalición opositora.

"Yo no voy a romper Juntos por el Cambio. Amplié la coalición y nos permitió ganarle al peronismo unido por primera vez en la provincia de Buenos Aires. La gente está cansada de lo que representa la elite y el privilegio político. No vine a hacer una campaña tradicional", describió Manes, actualmente diputado Nacional.

El científico y neurocirujano se metió en política y comenzó la disputa electoral en 2021 cuando ingresó al Congreso dentro de la lista de JxC de la Provincia de Buenos Aires. Ahora intentará ser el principal referente radical para intentar llegar a la Casa Rosada por sobre los candidatos del PRO como son Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

"El país está bloqueado; no podemos permitir el avasallamiento a la Corte Suprema, ni el Congreso paralizado. Represento algo nuevo. Se hace mejor política renovando la política. Vine a renovar la política dentro del sistema político. No soy antisistema", propuso para distanciarse también de Javier Milei, otro candidato que no viene de años en política.

Facundo Manes: qué hará en 2023

La diversidad de candidatos dentro de JxC hace que las PASO de agosto jueguen un rol clave para definir quién será la figura principal que irá por la presidencia y quienes acompañarán en las listas: Manes intentará disputarle ese puesto tanto al PRO como a la Coalición Cívica, además de la presencia de Gerardo Morales que se encuentra cercano a Larreta desde un bloque de la UCR.

"El radicalismo, que puede conquistar a los jóvenes, a los sectores populares, a sectores desencantados del PRO y del Kirchnerismo, no está para seguir siendo segundo del PRO sino que tendrá un candidato presidencial que vaya a las internas porque la coalición de Juntos por el Cambio tiene que ampliarse y renovarse y entender a una sociedad que ya no cree, no solo en el oficialismo, sino también en muchos aspectos de la oposición", opinó el legislador.

En un claro discurso para distanciarse de los candidatos con años dentro de los estratos estatales, Manes analizó que "la sociedad va a castigar al oficialismo por el desastre de este Gobierno pero también puede castigar a la oposición si no se hace una reflexión profunda sobre qué se ofrece en el futuro y si no se entiende que la gente está enojada con un sistema corporativo que defiende los intereses de la política".

De esta manera, Manes se mete de lleno en la disputa electoral que tendrá una primera barrera en agosto con las PASO. En 2021 accedió al Congreso luego de perder en las Primarias contra los candidatos del PRO, pero este año quiere dar vuelta la taba y posicionarse como una figura fuerte dentro de la UCR.