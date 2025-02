Expropiación de YPF: la Justicia de EE.UU. habilitó un pedido de revisión del fallo contra Argentina

La ONG Republican Action for Argentina realizó un pedido a la jueza Loretta Preska para que anule el fallo por el cual se condenó a la Argentina a pagar u$s 16.100 millones a las firmas Burford y Eton Park por la causa de la reestatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

Tras la presentación, realizada el pasado 17 de febrero, la jueza del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York emitió una orden de vista a las partes involucradas en el juicio y ahora estas deberán su opinión.

También, la fundación pidió que se investigue a los involucrados en la expropación de la petrolera argentina.

"Las partes, incluyendo el Estado argentino e YPF, tienen hasta el martes 25 para responder, según lo ordenado por la jueza Preska. Es de suma trascendencia que avalen las razones de la presentación para proteger los derechos de todos los argentinos ", señaló el abogado de la ONG, Fernando Irazu, en diálogo con EFE.

Vale resaltar que en 2023 la jueza Preska condenó a la Argentina, tras la decisión de expropiar en 2012 a la petrolera española Repsol el 51 % de las acciones de YPF. Sin embargo, en ese entonces no se llevó a cabo una oferta pública de adquisición de títulos para otros accionistas .

A raíz de ello, luego de adquirir los derechos de litigio de dos sociedades , constituidas en España, que quebraron (Petersen Energía Inversora y Petersen Energía), la firma inglesa Burford Capital y la estadounidense Eton Park iniciaron una demanda en 2015.

Juicio: el Estado argentino e YPF tienen tiempo de presentar sus opiniones hasta el 25 de febrero

Concretamente, estas dos empresas, pertenecientes al grupo Petersen de la familia Eskenazi, tenían acciones por el 25% de YPF, las cuales fueron adquiridas a la petrolera española Repsol en 2008 y 2011.

Bajo este escenario, las firmas Burford y Eton Park reclamaron millonarias compensaciones, entendiendo que el Estado tendría que haber lanzado una oferta pública de adquisición por las acciones restantes que no pertenecían a Repsol .

En ese entonces, los Eskenazi habían comprado las acciones a través de préstamos que otorgaron bancos internacionales, cuyo compromiso de pago se establecía mediante el giro de dividendos de sus acciones en la empresa petrolera. No obstante, el gobierno de Cristina Kirchner sostuvo ante la Justicia de Estados Unidos que la operación fue "fraudulenta", por lo que ese motivo fue suficiente para no continuar con el litigio .

Según remarcó en su pedido la fundación Republican Action for Argentina, "la familia Kirchner obligó" a Repsol a vender un 25 % de YPF a la familia Eskenazi, que no pudo afrontar el pago de los préstamos y, por consiguiente, las empresas del grupo Petersen quebraron en España.

Durante el proceso judicial, Burford reclamó entre u$s 12 mil millones y u$s 17 mil millones con intereses. Aunque, el 15 de septiembre de 2023, la Justicia de EE.UU. ordenó al Gobierno a pagar u$s 16.100 millones por la expropiación de YPF, de los cuales u$s 14.4 millones se destinarían a Burford Capital y u$s 1.7 millones a Eton Park.