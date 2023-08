Importaciones y swap con China: cómo es la triangulación de yuanes y reales que se estudia con Brasil

El mecanismo para pagar importaciones brasileñas con yuanes que explorarán, desde el lunes, los ministros de Economía de Argentina y Brasil, Sergio Massa y Fernando Haddad, podría acelerar una ampliación del swap con China, según fuentes oficiales que participan en esas negociaciones.

Sería la vía rápida para fortalecer reservas y mantener el ritmo de importaciones, aunque en un contexto en el que los dos principales candidatos a presidente de la oposición reniegan públicamente de la relación con el país asiático.

A comienzos de semana, Massa viajará a Brasilia. Su par Haddad adelantó que trabajarán en un mecanismo para usar yuanes en el pago de importaciones desde Brasil. " Ya le enviamos al gobierno de Argentina una propuesta de garantía en yuanes para las exportaciones brasileña s", dijo el ministro de Finanzas brasileño desde Sudáfrica, en donde el país vecino fue el principal promotor de la incorporación de Argentina a los BRICS.

Operatoria piloto

Este lunes habría una operación piloto, por unos u$s 140 millones. La ingeniería busca garantizar que el exportador brasileño reciba reales. Los yuanes se cambiarán por la moneda brasileña. Para eso, se usará una garantía radicada en un banco en Londres. La Argentina pagaría con yuanes aunque, en algún momento, debería saldar esa garantía. Todo para no usar dólares.

Fuentes consultadas sostuvieron que, si la operación funciona y el exportador brasileño la adopta, será necesario ampliar el swap. Actualmente, el intercambio de monedas es por el equivalente a u$s 18.000 millones. De ese monto, hay dos tramos de u$s 5000 millones de libre disponibilidad. El primero se habría usado en su totalidad -aunque el Banco Central dejó de discriminar la operatoria en moneda china-. El segundo se habilitó especialmente para pagarle al FMI, pero Argentina reintegró esos recursos ni bien recibió los u$s 7500 millones en DEG del Fondo .

El swap es una operación entre bancos centrales. El Banco Central no confirmó que se negocie su ampliación. Pero fuentes oficiales indicaron que, de necesitarse, habría una vía rápida para obtener ese financiamiento. Otras fuentes reclamaron gestos de Brasil para que las exportaciones desde ese país puedan sostenerse.

Brasil y China, socios de los BRICS, son los dos socios comerciales más importantes de Argentina. El Gobierno negoció con China la ampliación del swap de libre disponibilidad y el pago de importaciones desde ese país en yuanes. Esta operatoria se trabó en las últimas semanas por la caída de las reservas, según distintas empresas que habían encontrado en las transacciones con moneda china una vía más rápida para pagar compromisos. Lula había gestionado un mecanismo similar con el Banco Central de Brasil, pero las internas dentro de su coalición de Gobierno frenaron la iniciativa.

Lula, los BRICS y la oposición

Desde entonces, Lula fue de los más activos en la búsqueda de alternativas. Primero buscó financiamiento del Banco de los BRICS, que preside Dilma Rousseff. Para eso, activó la incorporación de Argentina como miembro del bloque de países emergentes que también integran Rusia e India y es mirado con recelo por Estados Unidos. De todos modos, el acceso a esos créditos sería a mediano plazo, una vez que el país avance en su incorporación como socio y aporte la cuota de capital al banco.

Por eso, el uso de yuanes sería una opción más potable. Sabino Vaca Narvaja, embajador argentino en Beijing, es uno de los principales gestores del acceso a la moneda china. Otros funcionarios son más prudentes, aunque lo ven como una alternativa para pasar la escasez de divisas.

Mientras negocia con el FMI en Washington bajo el paraguas de Estados Unidos, el massismo avanza así en un pragmatismo que le permita conseguir divisas de donde sea, con la premisa que, en 2024, con la reversión de la sequía y de la balanza energética, el superávit comercial será cuantioso y permitirá dar vuelta la escasez crónica .

Por el momento, China no dio gestos de enfriar la relación bilateral, a pesar de que tanto Patricia Bullrich como Javier Milei, candidatos a presidente de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, remarcaron su distancia con el país asiático.

"Bajo mi gobierno, Argentina no va a estar en los BRICS", dijo Bullrich ante empresarios en el Council of the Americas, poco después de que se oficializara la incorporación al bloque emergente. "Nuestro alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel. Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas", sostuvo Milei en el mismo foro.