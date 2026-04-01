Desde 2026, el proceso para obtener o recategorizar la licencia de conducción en Colombia tendrá una transformación total. La implementación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) introduce un nuevo esquema obligatorio que separa la formación de la evaluación, lo que implica más controles, nuevas pruebas y un aumento en el costo final del trámite para los aspirantes. El cambio modifica el modelo tradicional, donde el curso y las evaluaciones se realizaban dentro de un mismo proceso. Con el nuevo sistema, quienes busquen sacar el pase deberán aprobar pruebas teóricas y prácticas en entidades independientes, lo que añade exigencias técnicas y pagos adicionales que no existían antes. El nuevo modelo establece que los aspirantes ya no podrán realizar todo el proceso en un solo lugar. A partir de 2026, la formación y la evaluación quedarán completamente separadas. Los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) continuarán impartiendo los cursos obligatorios, mientras que los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) serán los únicos autorizados para aplicar los exámenes. Esta modificación busca garantizar que los conductores cumplan con estándares más altos de idoneidad, eliminando cualquier relación entre quien enseña y quien evalúa. Sin embargo, también introduce nuevas etapas obligatorias dentro del trámite. Los CALE son entidades independientes encargadas exclusivamente de evaluar a los aspirantes a licencia de conducción. Su función será verificar que el conductor tenga los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas necesarias antes de obtener el documento. Desde 2026, todos los aspirantes deberán presentar en estos centros: Estas pruebas serán obligatorias tanto para quienes tramiten la licencia por primera vez como para quienes deseen recategorizarla. El curso de conducción seguirá siendo requisito indispensable, pero ahora estará acompañado de evaluaciones externas obligatorias. Esto significa que completar el curso ya no será suficiente para obtener la licencia. El aspirante deberá: Este nuevo esquema aumenta la exigencia técnica del proceso, ya que cada etapa será verificada por entidades distintas. Con la separación del proceso, el trámite tendrá más pagos obligatorios. Los aspirantes deberán asumir costos por cada etapa del procedimiento. Entre los cobros que se suman están: Los valores de referencia para las nuevas pruebas serían: Estos montos se suman al costo del curso, lo que podría llevar el valor total del trámite a superar el millón de pesos en 2026. Uno de los cambios más importantes es que cada prueba deberá pagarse nuevamente si no se aprueba. Es decir, el aspirante tendrá que cancelar el valor completo cada vez que repita el examen. Esto implica que: Por esta razón, el nuevo modelo no solo eleva las exigencias, sino también el impacto económico para quienes no aprueben en el primer intento. Sí. El sistema con CALE será obligatorio para todos los trámites relacionados con licencias de conducción. Esto incluye: