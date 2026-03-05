La Dirección General de Tráfico (DGT) anunció una reforma profunda en el examen teórico de conducir que cambiará para siempre el sistema en España a partir de 2026. El objetivo principal es claro: acabar con la memorización mecánica de respuestas y transformar la prueba en una evaluación real de competencias viales, donde prime el análisis, el razonamiento y la percepción del riesgo. Hasta ahora, muchos aspirantes aprobaban repitiendo miles de test tipo, memorizando patrones de preguntas y respuestas sin necesariamente comprender las implicaciones prácticas en la carretera. De acuerdo a un comunicado de la DGT, consideran que este modelo ya no es suficiente para formar conductores seguros. Por eso, el núcleo de la reforma no solo actualiza el banco de preguntas, sino que revisa por completo el planteamiento de la evaluación. La estructura básica se mantiene: el examen consta de 30 preguntas tipo test, cada una con tres opciones de respuesta y solo una correcta. El tiempo máximo sigue siendo de 30 minutos (aproximadamente un minuto por pregunta). Sin embargo, la gran novedad llega con la incorporación de contenido audiovisual: se incluye al menos una pregunta basada en un vídeo que muestra situaciones reales de tráfico. El aspirante debe identificar riesgos cotidianos, valorar múltiples factores simultáneamente (como condiciones meteorológicas, señales de tráfico, comportamiento de ciclistas, conductores de vehículos de movilidad personal u otros usuarios vulnerables) y demostrar capacidad de anticipación y toma de decisiones informadas. Esta incorporación de vídeos puede extender ligeramente la duración total del examen según la longitud del material audiovisual. El enfoque pasa de recordar respuestas concretas a interpretar escenarios complejos, similar a modelos ya implantados en países como Alemania, Francia o Finlandia, donde se prioriza la visión preventiva de la circulación. Según la DGT, el aspirante debe comprender el entorno vial y saber interpretar situaciones reales más allá de recordar respuestas concretas, poniendo así la seguridad vial y la previsión de riesgos en el centro del proceso. En ese sentido, la subdirectora de Formación y Educación Vial, Montserrat Pérez, ha enfatizado que se busca “evitar la memorización y facilitar que el aspirante adquiera la inmediatez y la rapidez necesaria para percibir un riesgo que te puedes encontrar en cualquier momento en circulación”. Estos cambios obligan a las autoescuelas a adaptar su metodología: dejar de lado la repetición sistemática de test y centrarse en la explicación razonada de las normas, el análisis de consecuencias de decisiones incorrectas, la reflexión práctica y el desarrollo de una verdadera cultura de conducción segura.