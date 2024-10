Ex AFIP: Misrahi ¿continúa en su cargo? y la cifra millonaria que seguirá cobrando

En medio de las turbulencias que sobrevuelvan la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en reestructuración a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), su titular Florencia Misrahi no se habría modificado el sueldo y seguiría cobrando $ 32 millones mensuales.

En el anuncio de disolución del organismo se comunicó también la eliminación la Cuenta de Jerarquización para los altos cargos. Con ello, el sueldo de la titular del ente se reduciría a $ 4 millones -lo mismo que cobra un ministro de la nación- y el de los directores generales al equivalente de un secretario.

Pero a nueve días de la conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni y del comunicado de la Oficina de Presidencia de la República Argentina (OPRA), la flamante titular de la ARCA no se habría reducido el sueldo como le indicaron.

Una situación que fue denunciada por la Unión del Personal Superior de la AFIP (UPSAFIP). "A la ex administradora federal, hoy directora ejecutiva (...) solo le pedimos una cosa: deje de hacer más daño mostrando su inoperancia y cumpla con el mando del ejecutivo y bajase el sueldo de los actuales $ 32 a $ 4 millones", escribieron en el comunicado.

Comunicado de la Unión del Personal Superior de la AFIP (UPSAFIP).

Según comentó el secretario general del UPSAFIP, Julio Estévez, la titular de ARCA no presentó la disposición ante la oficina de Recursos Humanos para reducirse el sueldo. "Tarda menos de un minuto reloj en hacerlo porque se hace por el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE)", destacó. Frente a la consulta de El Cronista, a fuentes oficiales del organismo no pudieron brindar información acerca de los movimientos, pero no negaron que no lo haya hecho.

La ex titular administradora federal, ahora directora ejecutiva del ARCA, Florencia Misrahi.

La inacción por parte de la titular del ARCA se da en medio de rumores sobre su salida. "No, son todas operaciones", afirmó una alta fuente de la Casa Rosada ante las versiones que corrieron en el medio día de este miércoles sobre la presentación de su renuncia.

Como también desde el Ministerio de Economía, que lidera Luis Caputo. Aunque en esta circunstancia habría incentivos personales para hacerlo: un vínculo de amistad entre la esposa del titular de la cartera, Ximena Ruiz Hanglin y Florencia Misrahi.

Esa relación la habría llevado hacerle otro ofrecimiento a Caputo respecto a su sueldo. "Le propuso ponerse el mismo sueldo que el presidente de Banco Central de la República Argentina (BCRA), que también gana bien", comentó una fuente interna a este medio.

Pero tampoco sería el timing correcto para admitir la salida en medio del Régimen de Regularización de Activos. Mañana, jueves 31 de octubre, es el último día de la "Etapa 1" de la iniciativa con la que el Gobierno prende reactivar la economía y una renuncia sumaría más tensión.

De la que ya tuvo la semana pasada y está con las medidas de fuerza por parte de los gremios con el apagón informativo por horas y cuyos efectos se minimizaron ante la imposibilidad de desarrollar el paro general este miércoles frente a la conciliación obligatoria que dictó el Gobierno.

Quienes conocen los números de cerca, y prueban con documentos, se sorprenden con una comparación: a noviembre del 2023, el entonces administrador federal, Carlos Castagneto cobró cerca de $ 7 millones y a octubre de este año el Gobierno afirmó que el sueldo por el mismo cargo era de $ 32 millones. Un aumento de $ 25 millones que no le encuentran explicación y menos con los recortes anteriores en la Cuenta de Jerarquización y la caída en la recaudación.