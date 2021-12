El mensaje de Esteban Bullrich luego de su renuncia: "Nosotros estamos de paso, las ideas quedan"

"Nosotros estamos de paso, las ideas quedan". Con esta contundente frase llamó nuevamente al consenso y el diálogo Esteban Bullrich, el ex senador que renunció la semana pasada a su puesto en la Cámara Alta para centrarse en su lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que padece.

Así se expresó el ex ministro de Educación durante la gestión de Mauricio Macri al ser consultado respecto a una de las frases que compartió ante el pedido de José Mayans, titular del Frente de Todos, de reconsiderar su renuncia: "No hay hombres imprescindibles", aseveró Bullrich en su momento.

Para profundizar al respecto, el ex senador criticó que "vivimos en un país demasiado personalista donde el ego es un factor demasiado importante". Sin embargo, él considera que lo "verdaderamente importante" no son los actores sociales y políticos en sí, sino lo que estos hacen y cómo lo hacen.

"Hay que entender que no somos más que instrumentos y cumplir con el servicio que nos toca y después dar paso a otros", remarcó en un mensaje que interpela a todo funcionario público: "Nosotros estamos de paso, las ideas quedan" .



En esta línea, fue consultado respecto a los "liderazgos mesiánicos" dentro de la política, una polémica histórica que caracteriza a dirigentes de todo tipo alrededor del mundo: "Los políticos hacemos nuestras campañas diciendo que hay un líder que nos puede salvar, armamos relatos éticos que nos endiosan, pero la verdad es que no podemos solos", aseguró Bullrich a través del dispositivo de voz digital que utiliza para comunicarse a raíz de sus dificultades con el habla.

Es por esto que recalcó la necesidad de aprender a pedir ayuda, lo que refleja humildad: "Cuando aprendamos a ser más humildes, a pedir ayuda y a decir la verdad, vamos a construir una política más sana y una sociedad mejor", destacó el ex ministro de Educación macrista en diálogo con LN+.

Respecto a su proceso de tratamiento de la ELA, Bullrich indicó que se encuentra "en paz", pese a que también tiene días en los que sufre más la enfermedad: "Una de mis preocupaciones cuando me diagnosticaron era no perder el foco, entender para qué me había puesto Dios esta prueba y obrar en consecuencia. Creo que estoy haciendo eso, que no quiere decir que no pase malos días. Ayer fue uno donde la oscuridad me ganó. Esto es día a día", se sinceró el antiguo funcionario.

En cuanto a sus enseñanzas en estos meses, Bullrich remarcó como positivo que aprendió "a dar y recibir afecto" como nunca en toda su vida, lo que calificó de "impresionante" e indispensable para su proceso contra la ELA.

LOS SALUDOS DE LA POLÍTICA



Durante la entrevista, desde el canal compartieron una serie de videos de funcionarios públicos amigos y cercanos a Bullrich que lo elogiaron y le dejaron sentidos mensajes al ex senador: entre ellos se cuentan el ex presidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta; la reciente senadora y ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; e incluso Roberto Baradel, dirigente sindical del gremio de los educadores, con quién tuvo trato durante su gestión como titular de la cartera de Educación.

"Como ministro y más allá de las diferencias que tenemos, sin duda, siempre fue una persona de diálogo. Hoy lo admiro por su actitud frente a la vida", se expresó Baradel dejando de lado, tal como postula Bullrich, las diferencias políticas.

"Hoy (Bullrich) es un sinónimo, un testimonio de vida, que nos está marcando a todos y esta dejando un mensaje muy profundo para que todos repasemos de vuelta para que estamos acá, para que nos metimos en política", expresó a su momento Mauricio Macri, emocionando claramente a su ex ministro.

Finalmente, el jefe de Gobierno porteño destacó su amistad desde hace 30 años y aseguró que Bullrich tiene "mucho para dar en esta dirección del diálogo" e incluso se mostró convencido de que este aportará ampliamente a la promoción de los consensos.