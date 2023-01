Estafas en ANSES: habilitaron una opción para denunciar irregularidades, ¿cómo es el paso a paso?

En el último tiempo, con el avance de la tecnología, crecieron los casos de estafas cibernéticas. Es por eso que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó una campaña para advertir sobre los posibles riesgos.

Varios titulares de las prestaciones que ofrece el organismo previsional denunciaron irregularidades y posibles casos de robos.

El método más habitual que utilizan los delincuentes es solicitar los datos personales y de sus cuentas bancarias. Actualmente, quienes sufran una posible estafa, podrán advertir al organismo a través de una llamada o de manera virtual.

¿Cómo hacer una denuncia en ANSES?

Para que todas las personas puedan realizar su denuncia sin problemas el organismo previsional, que dirige en la actualidad Fernanda Raverta, puso a disposición diferentes métodos. Estos son:

Por internet ingresando a mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.

> Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia. Por teléfono llamando al 130.

Por escrito mediante correo postal en la Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA.

en la Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA. Personalmente en Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA o en la oficina de ANSES más cercana.

Por otro lado, los titulares también tendrán la oportunidad de alertar cuando el sistema de pagos no se cumple.

"Podés hacer un reclamo formal cuando los plazos máximos de realización de los trámites y gestiones no se hayan cumplido. Por ejemplo, si no se liquidó tu prestación en tiempo y forma, no recibiste la resolución de tu jubilación o pensión o la atención que recibiste no fue satisfactoria.

Paso a paso: ¿cómo hacer un reclamo?