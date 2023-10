Espert llamó a votar a Milei y le hizo un pedido especial: "Deberá convertirse en un..."

El actual diputado de Juntos por el Cambio y líder de Avanza Libertad, José Luis Espert, instaló en los últimos años, junto a Javier Milei, la idea del liberalismo y los problemas del rol del Estado. Ambos liberales tomaron dos caminos distintos en 2021, cuando se celebraron las elecciones legislativas; lo mismmo ocurrió este año cuando Espert se unió a JxC, alejándose más del candidato presidencial de La Libertad Avanza, que nunca le perdonó esa alianza.

En las elecciones generales, el ministro de Economía Sergio Massa obtuvo el 36,6% de los votos, mientras que el liberal Javier Milei apenas el 29,9%. Como resultado, Argentina elegirá el próximo presidente en balotaje el próximo 19 de noviembre.

Este lunes, en una entrevista en La Nación Más, Espert anticipó que va a apoyar a Javier Milei en el balotaje del próximo 19 de noviembre, y le dejó un consejo.

¿Qué dijo Espert sobre Milei de cara al balotaje?

"Mi opción es Milei, pero se tiene que convertir en un estadista, tiene que aunar voluntades, tiene que construir, tiene que dejar de dinamitar puentes, tiene que militar el trabajo político", definió Espert.

"No alcanza, Milei, si es liberal, tiene que respetar a las minorías: hablo de las minorías sexuales, de la comunidad gay y la comunidad trans. Hay que respetarlas, no degradarlas, como lo hacen desde su espacio", indicó Espert.

"Hay que respetar la libertad de expresión. Cada persona que no opina como Milei, el mileísmo la tilda de valijero, chanta o de viejo meado. No es así. Un periodista incisivo no es un periodista valijero o alguien que haciendo una operación, sino alguien que pregunta. Hay que respetar la libertad de culto", agregó.

Combato al Kirchnerismo desde el primer día y eso define donde estoy. Apoyo a Milei, pero se necesita consensuar un programa común, con ideas liberales claras, y por sobre todo, realizables. Un proyecto superador que permita ganar las elecciones y gobernar Argentina.... pic.twitter.com/77mWDPnbnN — José Luis Espert (@jlespert) October 30, 2023

Tras la entrevista, Espert escribió en su cuenta de Twitter: "Combato al kirchnerismo desde el primer día y eso define donde estoy. Apoyo a Milei, pero se necesita consensuar un programa común, con ideas liberales claras, y por sobre todo, realizables. Un proyecto superador que permita ganar las elecciones y gobernar Argentina".