Es oficial: tras auditorías, el Gobierno dará de baja a esta lista de pensionados de ANSES

Tras el comienzo de las auditorías realizadas en la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno decidió dar de baja a una lista de pensionados que percibían haberes de manera fraudulenta.

De acuerdo con las declaraciones del director ejecutivo de la agencia, el Dr. Diego Spagnuolo, el objetivo de estas auditorías " es que no se quite ningún beneficio a quien verdaderamente le corresponda ".

Excelentes noticias para jubilados y pensionados: quiénes recibirán un adicional del 40% en septiembre

Bono jubilados ANSES de septiembre: qué se sabe hasta ahora

El Gobierno decidió dar de baja un grupo de pensionados por fraude.

¿Qué pensionados serán dados de baja?

Se trata de los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. La ANDIS estima que entre el 30% y el 40% de los 400.000 pensionados auditados perderán los haberes que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Es decir, entre 120.000 y 160.000 personas .

Con el objetivo de garantizar la transparencia y la correcta asignación de recursos, se decidió implementar esta nueva ronda de auditorías a estos receptores de la pensión. Un análisis previo reveló que solo el 7% de los 2.559 casos evaluados cumplían con todos los requisitos.

¿Qué son las Pensiones No contributivas por Invalidez Laboral?

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral son aquellas que se otorgan a quienes por problemas de salud o vulnerabilidad social no pueden trabajar. Se las denomina "no contributivas" porque no es necesario haber hecho aportes durante toda tu vida laboral para recibirla.

Este tipo de pensión es incompatible con la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para Protección Social. En caso de estar recibiéndolas al momento de acceder a la misma se reemplazarán por la Asignación Familiar por Hijo, Hijo con discapacidad, Cónyuge y Ayuda Escolar Anual.

Bono ANSES: el Gobierno entrega $ 70.000 por única vez a estos trabajadores ¿quiénes pueden cobrarlo y cómo hacer el trámite?

Atención estudiantes: Becas Progresar abrió inscripciones para nuevos alumnos, ¿cuáles son los requisitos?

Esta decisión del Gobierno dio de baja a miles de pensionados por Invalidez Laboral.

¿Cuánto cobra un pensionado por Invalidez Laboral?

El monto correspondiente a estas pensiones equivale al 70% de una jubilación mínima, según la página oficial de la ANSES. En agosto de 2024 esto representa $ 157.878.

De acuerdo al aumento del 4,03% estimado para las jubilaciones en septiembre, quienes mantengan el beneficio de la Pensión por Invalidez Laboral cobrarán un total de $ 164.240.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la Pensión por Invalidez Laboral?

Para poder percibir este beneficio es necesario cumplir con todas las siguientes obligaciones: