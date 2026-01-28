El Gobierno pagará un bono de $ 50.000

Bono confirmado para docentes: quiénes cobrarán más de $ 500.000 por cumplir este requisito

El Gobierno confirmó una medida económica que impactará directamente en los ingresos de miles de empleados públicos. Se oficializó el pago de un bono extraordinario de $ 50.000 que se empezará a cobrar junto con los sueldos de febrero 2026.

Esta suma va acompañada de una actualización salarial, aunque no todos los sectores gremiales estuvieron conformes con el porcentaje.

Quiénes cobran el bono de $ 50.000

La suma fija de $ 50.000 fue dispuesta mediante el Decreto 37/2026, publicado en el Boletín Oficial, y está destinada a trabajadores comprendidos en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), es decir:

Empleados de la Administración Pública Nacional central y organismos descentralizados.

Agentes que forman parte de convenios paritarios estatales homologados para este año.

Este monto es no remunerativo, lo que significa que no se incorpora al salario básico para futuros cálculos de paritarias, pero sí representa un refuerzo adicional a fin de mes para compensar gastos típicos de comienzo de año.

Celebran los trabajadores | Entregarán un bono de $ 120.000 para todas estas personas por fin de año: a quiénes beneficia Fuente: Shutterstock

De cuánto será el aumento para estatales

El acuerdo contempla también una suba del 2% en los haberes básicos de diciembre 2025, que impactará en las liquidaciones que se cobren en febrero 2026.

Vale destacar que no todos los sindicatos dieron el visto bueno al entendimiento:

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó el acuerdo y validó tanto el incremento como el bono.

En cambio, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta, calificándola de insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo.

Esta división sindical marca un contraste en las negociaciones paritarias de este ciclo, donde algunos sectores aceptan ajustes modestos y otros empujan por incrementos mayores vinculados directamente a la inflación real del país.