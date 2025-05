El ministro de Economía de Santa Fe toma posición sobre el Plan Colchón: "No vamos a perseguir a nadie"

En medio del "Plan Colchón" de Luis "Toto" Caputo, funcionarios del Gobierno nacional se sentaron con los gobernadores para alinear las intenciones. Sin embargo, esto abrió una brecha con la provincia de Santa Fe que no fue invitada a la reunión y que diseñó un Comité especial para enfrentar la medida. "No cuenten con Santa Fe a la hora de intentar perseguir a nadie" , aclaró el ministro de Economía de la Provincia Pablo Olivares en diálogo con El Cronista.

El denominado "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos" anunciado por el Gobierno nacional, tiene como intención flexibilizar los controles impositivos para que los argentinos puedan usar dólares no declarados.

Además, el Ejecutivo reportó que el nuevo Convenio de información de Arca con las Provincias va a eliminar los regímenes de información con las provincias que "se nieguen a darle la libertad a los argentinos de administrar como quieran su dinero". Sin embargo, Santa Fe no fue invitada a la reunión y no ha recibido llamados por parte del Poder Ejecutivo: "No hubo llamados de reproche", aseguraron.

ARCA invitó este miércoles a los titulares de los organismos recaudatorios de CABA y Provincia de Buenos Aires para explicar la medida y de nuevo no se dirigió a la provincia de Maximiliano Pullaro. Santa Fe es una de las provincias que tienen alta recaudación propia, estructura fiscal desarrollada y puede condicionar la implementación práctica del plan en su territorio.

"Santa Fe no va a perseguir a quienes usen los dólares del colchón", aseguraron desde la provincia. Esta aclaración surge luego de que Santa Fe fue la primera provincia en expresar sus reparos al plan de Milei, sobre todo en relación a los peligros del lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Pullaro anunció la creación de un comité que buscará evitar "blanqueos por parte del crimen organizado" y por ello no fue invitado a la reunión del martes.

-Nación no los invitó a la reunión, ¿cómo está la relación con el gobierno nacional a raíz del Plan Colchón?

-L o dijimos el viernes pasado: adherimos y acompañamos esta decisión del Gobierno nacional. No vamos a poner ningún régimen ni tipo de información adicional , ninguna tarjeta, empresa, comercio, nada que supla lo que ARCA retira o flexibiliza. Respondiendo por qué Santa Fe posiblemente ya generó ruido al no estar invitada: lo que el Gobierno nacional quiere lograr es que las provincias no utilicen la información que les comparte Arca para persecución o fiscalización tributaria. Con Santa Fe ese objetivo ya está cumplido porque desde 2017 no recibimos información de ARCA porque no pagamos el Fondo de Autarquía de AFIP.

-¿La provincia va a tener un control paralelo tras el retiro de ARCA?

-Santa Fe no busca perseguir a nadie tributariamente . No recibe información de ARCA, no la pide, ni va a generar mecanismos para buscar información de transacciones económicas

-¿Cómo funcionará el Comité que anunciaron?

-Para la cuestión del lavado y perseguir delito de organización criminal, está la Policía y el Ministerio Público de Acusación. No vamos a pedir información a todo el mundo, sino identificar primero a los sujetos que tienen algún tipo de vínculo con el delito, y recién ahí pedir información solo de ese sujeto. Para eso se creó el Comecon, Comité de Bloqueo Económico del Crimen Organizado. Se trata de familiares o compañeros de celda de detenidos, tiene que haber indicios, a partir de ellos se solicitará información al Banco Central y a la propia ARCA.

-¿ARCA les daría información? Teniendo en cuenta que está cortada

-Veremos si es por vía administrativa o si requeriría un requerimiento de algún fiscal o juez. Pero vamos a recostarnos en la investigación criminal, no en ningún régimen de información para objetivos tributarios o persecutorios. Al que saca el canuto del colchón no le van a preguntar nada, ni al comerciante. No vamos a interferir en lo que el Gobierno nacional está haciendo.

- Al plan del Gobierno le falta el marco legal: leyes de procedimiento tributario y penal tributario. Desde la Rosada aún no mandaron esos proyectos al Congreso: ¿cuál es la postura de Santa Fe, va a acompañar?

- Primero hay que analizar qué se cambiaría. Cada vez que el Gobierno, que tiene la legitimidad, plantea un propósito, nuestros legisladores han acompañado. Creemos que no habría inconvenientes con esas leyes, siempre y cuando estén chequeadas, por ejemplo, con el GAFI, para que no tengan un efecto inverso al buscado. El Gobierno no tuvo contacto con nosotros sobre estos proyectos.

-¿Firmarían el Convenio de Intercambio que el Poder Ejecutivo está ofreciendo a otras provincias?

- Siempre estamos dispuestos a dialogar, no sabemos cuál es el convenio . Si es un convenio de intercambio de información, es información que hoy no tenemos, por lo cual entendemos que ya está cumplido ese elemento. Pero si nos brindan la posibilidad de tener información con el requisito de no usarla para lo que el Gobierno no quiera, por supuesto estamos dispuestos a firmarlo.

- ¿Cree que una medida similar, de exención de controles a los ahorros, puede beneficiar o perjudicar las arcas provinciales?

-Puede ayudar a reactivar. Tengo dudas si ayudará a las arcas; puede ser un efecto neutro o negativo, pero no tengo reparos. Por un lado, incorporar ahorros en la actividad económica genera mayor actividad, lo que podría aumentar la recaudación. Pero al relajarse controles y aumentar las transacciones sin trazabilidad, como los pagos en pesos, puede haber mayor informalidad. Habrá que ver cuánto puede aumentar la recaudación por actividad y cuánto puede caer por informalidad. Creo que será una combinación; puede ser neutro o incluso disminuir la recaudación provincial. Pero lo primero hoy es reactivar la economía.

- Su postura es que, aunque la gente pueda sacar dólares del colchón, puede seguir eligiendo hacerlo en el mercado negro, a pesar de que el Gobierno les da condiciones...