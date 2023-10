Néstor Grindetti: "Lo de Milei es un salto al vacío, no veo a Macri apoyándolo"

A pocos días de la veda y de las elecciones generales, el candidato de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, protagoniza a sus 68 años un fuerte raid proselitista y mediático, con el fin de apuntalar la fase final de su campaña electoral, la primera a la gobernación bonaerense y la más relevante de toda su carrera política.

Durante la conversación que mantuvo el último lunes con El Cronista, el intendente de Lanús en uso de licencia precisó los principales ejes de su propuesta y qué mirada tiene sobre la coyuntura económica y social, la cual dice preocuparlo "profundamente", aunque remarca: "Me gustan los manejos de crisis, siento que puedo gestionarlo bien" .

- ¿Qué cálculo electoral hacen para el domingo? ¿Alcanza para ganarle a Kicillof?

- Para mí la encuesta que vale son las PASO. Terminamos a tres puntos de Kicillof y a diez de Píparo. Esto quiere decir que tenemos posibilidad . Más aún con todas las cosas que le pasaron al oficialismo y con las cosas que dice Milei. Esos tres puntos los descontamos. Eso sí, va a ser chica la diferencia y depende de nosotros y cómo llegamos con nuestro mensaje.

- ¿Cómo vive esta campaña electoral, en la que su desempeño está atado a la performance de Bullrich?

- Es el sistema que tenemos y uno lo asume como tal. En realidad, la boleta es tan grande que no sólo tira las dos puntas de la boleta, sino también la de intendente . Es por esto que la campaña provincial pierde visibilidad. De hecho, nos comprometimos que para el 2025 vamos a impulsar su separación de la nacional. En el interior de la provincia se habla más de los temas provinciales que en el Conurbano. Aun así, estamos llevando nuestro mensaje que indica que Kicillof es un gobernador ausente y que Píparo no tiene experiencia; algo que nosotros sí tenemos.

- ¿Cuáles son las primeras medidas que planea implementar para educación?

- En educación vamos con un proyecto de ley para definir esencial el servicio de educación y que no pueda haber paros salvajes. Queremos ir a un convenio entre Patricia y los gobernadores para ir a los 190 días de clase firme . Después hay temas que tardarán un poco más de tiempo, como la mejora de la infraestructura edilicia de las escuelas y la reestructuración de la formación docente. A los chicos los vamos a volver a calificar, nosotros vamos a aplicar metas y vamos a medir ese cumplimiento; y a los alumnos del último año del secundario los vamos a hacer pasantías rentadas.

Néstor Grindetti, en diálogo con El Cronista desde el bar del Hotel Intercontinental. (El Cronista/Antonio Pinta)

- ¿Y en cuanto a las políticas para bajar los índices de inseguridad?

- Lo inmediato va a ser Gendarmería, es decir, Fuerzas Federales a la Provincia . Eso ya está acordado con Patricia como para producir un shock de presencia. Después vamos a ir por la Policía Ciudadana. Es una policía que, sin perder estado Policial, es decir, sin dejar de ser policía, sin pasar a ser empleado municipal, van a depender del Intendente, que conoce mucho más la territorialidad y que se eficientice el personal de cercanía. Para ampliar la presencia policial vamos a revisar las carpetas médicas de los 30.000 oficiales con licencia . También vamos a invertir en su equipamiento.

- ¿Cree que la delincuencia está asociada a la pobreza?

- Ese tema es de larga discusión. Si la pobreza tuviera una relación directa, hoy habría unos cuantos millones de delincuentes y no los hay . Ahora, hay que esforzarse para evitar que los desgraciados agarren a los jóvenes y los hagan soldaditos.

- ¿Cómo hace el Estado para tomar el lugar que perdió en manos del narco?

- Nosotros en la provincia tenemos que pelear contra el narcomenudeo. Y me inspiro en lo que llamo la "teoría Kravetz" , que es quién me va a suceder en Lanús. Nosotros le pedíamos a los vecinos que nos den la denuncia y Kravetz iba a la fiscalía para que se pueda llevar a cabo con el apoyo del Ministerio de Seguridad y ahí se derribaban los búnkeres. Eso se puede hacer con convicción y decir que vamos contra estos tipos en serio, para eso se necesita el apoyo desde Nación, y Patricia lo va a hacer. Por otro lado, el Estado tiene que estar presente a través de la salud, la educación y a través del incentivo de lúdico y lo social .

"Queremos ir a un convenio entre Patricia y los gobernadores para ir a los 190 días de clase firme", remarcó Grindetti. (El Cronista/Antonio Pinta)

- ¿Dónde recortaría el gasto público?

- Primero el gasto político. En la provincia hay 20 ministerios y con eso asesorías, jefaturas y otros segmentos que cuestan miles de millones de pesos. Las empresas públicas tienen déficit y hay que achicar la parte política. También tendremos que tocar el gasto social .

- ¿Cómo sería eso?

- Para mí es una barbaridad que le paguen a todos los colegios de Buenos Aires el viaje de egresados . Ese es un ejemplo. Cuando estábamos en Lanús mandábamos a las promociones de 30 chicos a Colonia vía Buquebús pero porque teníamos un convenio con la empresa; no usábamos el dinero de los contribuyentes en eso. Hoy por hoy, todos los subsidios tienen que focalizarse en la demanda. Y también enfocar en la educación y en la enseñanza de que el Estado no le puede dar casas a todos, por ejemplo. Los que tenemos casa lo hicimos con esfuerzo y con crédito .

- ¿Ve la posibilidad de que haya una hiperinflación?

- Sí, la veo. Más que nada porque empecé a ver un síntoma que te da la pauta de que hay una etapa de inflación alta y es cuando se empieza a producir desabastecimiento . Es la peor etapa, porque todos huyen, no es un problema de aumento de precio. Para mí esto es realmente preocupante, porque además tenemos una distorsión de los precios relativos abismal, que con inflación y sin crédito suman a que la economía no funcione.

Néstor Grindetti definirá este domingo si es electo gobernador bonaerense. (El Cronista/Antonio Pinta)

- ¿Tiene miedo a un Milei Presidente?

- Sí, yo creo que es un salto al vacío en serio . Es decir, si Massa es Presidente sabemos que va a ser un desastre y que van a seguir con las políticas que están haciendo ahora. Ahora, si gana Milei vamos al vacío. No tengo ningún tipo de dudas .

- ¿A qué atribuye ambas cosas?

- Lo de Massa sería la confirmación de la política esta, que es una política de aumento del gasto y de inflación con la que no se puede vivir. Y lo de Milei es un salto al vacío porque no tiene equipo y las ideas son extremas. Cuando él te dice "la educación está mal, la vamos a privatizar". Ponete a pensar, ¿qué hace un papá de Villa Jardín si yo le doy un voucher, que no tiene plata para que el pibe viaje a otro colegio? Como gobernador le tengo que mejorar el colegio que está ahí . Dejó de importar un criterio más comunitario, el de Milei es un sálvese quien pueda.

- ¿Qué autocrítica puede ser la clase política de eso?

- Creo que la clase política tiene que tener una palabra que por ahí suena demasiado grandilocuente, pero es así, que es grandeza . ¿Qué quiere decir grandeza? Mirar que los resultados de lo que vos hagas no los vas a ver. En más, la generación que está no va a ver los cambios que queremos realizar en vida. La reforma que queremos hacer en la educación, lo vas a ver cuándo los pibes se reciban. Obviamente que vamos a medir indicadores en el medio, pero mi generación fracasó. Si no, no estaríamos como estábamos.

"Lo de Milei es un salto al vacío porque no tiene equipo y las ideas son extremas", opina Grindetti. (El Cronista/Antonio Pinta)

- ¿Y qué repercusiones generó esto?

- Ahora podés ver que la juventud lo sigue a Milei porque es una persona que les pudo vender, en un buen sentido, de que él es el cambio. La juventud busca el cambio. Yo me acuerdo, una vez que tuve una discusión con mi viejo, mi juventud fue en los años '70, así que yo era más de izquierda que ahora, y me dijo 'mirá, cuando vos tengas mi edad vas a ser pelado como yo, panzón como yo y conservador como yo', y es verdad. La juventud busca el cambio. Ahora, la falta de experiencia natural de la juventud hace que no estén viendo que ese cambio, como lo propone Milei, es inviable .

- De todos los políticos, usted es uno de los que más conoce a Mauricio Macri, ¿qué opina de que pueda llegar a haber un acercamiento con Milei?

- Lo que veo es que Milei va en un camino que, si cumple todo lo que dice, va a ser divergente de nosotros. Yo no lo veo a Mauricio apoyando esas ideas extremas . Si hay una medida buena para la gente por supuesto que vamos a acompañar, pero no quiere decir que coincidamos como para poder compartir un gobierno, porque hay un problema de valores en el medio. Mirá que yo hablo con Mauricio, yo no dudé nunca del apoyo a Patricia, a mí y al equipo. Nunca .

- ¿Cómo analiza la diferencia de equipos respecto a la de Píparo, por ejemplo?