Ley Bases: Pichetto defendió el capítulo laboral y no descartó más modificaciones en el recinto

La agenda política argentina está hoy marcada por la expectativa generada en torno a la nueva versión de la Ley Bases, la cual obtuvo dictamen y será abordada en el Congreso a partir del próximo lunes. Dentro del articulado de la Ley Bases, el capítulo dedicado a una reforma laboral, es uno de los que más polémicas provocó.



En una entrevista concedida a Radio Rivadavia esta mañana, el diputado Miguel Angel Pichetto, quien desempeñó un papel clave en las negociaciones intraparlamentarias para avanzar en el dictamen de mayoría, destacó la relevancia de esta nueva normativa, señalando que constituye la primera ley laboral que incorpora reformas de envergadura. En sus palabras, "lo que hay que analizar es que es la primera norma laboral que se va a sancionar que tiene y conlleva algunas reformas muy interesantes".

El legislador hizo hincapié en varios aspectos específicos de la ley, entre ellos, su impacto en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y la atención a ciertos puntos planteados por el presidente de Javier Milei. Destacó medidas como la eliminación de multas y la extensión del período de prueba de ocho meses, con posibilidad de ampliarse hasta 12, adaptándose a la estructura empresarial. Asimismo, resaltó la institucionalización del fondo de desempleo en sustitución de las indemnizaciones por despido, subrayando su carácter voluntario para las organizaciones sindicales.

En cuanto a la relación con los sindicatos, Pichetto reconoció la importancia de un debate más profundo y una discusión más amplia. Sin embargo, diferenció entre los puntos de acuerdo y los que aún están en disputa, señalando que la ley actual representa un primer paso hacia futuras reformas. En palabras del diputado, "me parece que se ha hecho una ley más amplia que aporta al debate del derecho colectivo de los sindicatos".

Se sindica a Pichetto incluso como el articulador de las negociaciones entre el gobierno y la Confederación General del Trabajo (CGT) para dar un guiño a lo que algunos analistas consideran una versión más light de la ley laboral dentro de la ley bases, mientras que otros consideran que, los puntos que se dejaron afuera para beneflácito de la central obrera, no están tan relacionados con la afectación de derechos de las bases sino con cláusulas que afectaban el poder sindical en sí mismo, en particular el poder económico. Un ejemplo de ello es haber dejado afuera la no obligatoriedad o la conversión en voluntarios de los aportes sindicales que los no afiliados hacen a los gremios cuando se firman paritarias.

En respuesta a la pregunta sobre la posibilidad de más cambios en el recinto, Pichetto expresó que siempre es posible en el marco de una discusión parlamentaria, aunque considera que estos no representarían una amenaza significativa para las organizaciones sindicales.

Por último, hizo hincapié en la necesidad de convocar a todos los sectores involucrados, incluidos empresarios, trabajadores y especialistas, para un debate amplio y responsable. Subrayó la importancia de abordar temas como la eliminación de multas y la prevención de litigios, así como la protección de pequeñas empresas frente a demandas derivadas de la relación con grandes empresas contratantes.