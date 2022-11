La Argentina enfrenta desequilibrios macroeconómicos que hacen caer la confianza de las inversiones en el país, aunque para la revista británica The Economist, el país puede ser líder en un rubro que explotó en el mundo hace pocos años y que es estratégico para el futuro.

"Imagine un país de América del Sur que sea favorable a los negocios, sea atractivo para el capital extranjero y ofrezca estabilidad política para la inversión a largo plazo. La mayoría de la gente pensaría en Chile, pero el país en cuestión es su vecino disfuncional, Argentina ", se relata con ironía en el texto.

La crítica del medio editado en Londres continuó durante la publicación que subieron a su web, aunque al mismo tiempo destacaron un sector: "Más conocidos por la inflación de tres dígitos y por criticar al Fondo Monetario Internacional, los funcionarios argentinos lanzaron una ofensiva de encanto a Washington DC y Londres con un mensaje de aliento: el sector minero está abierto para los negocios".

El lado B del litio: cómo transformar el 'oro blanco' en verde



Vaca Muerta y minería: la fórmula que proponen los empresarios para acceder a dólares



El litio es la clave en la nota que publicó The Economist , donde el país forma parte del "triángulo dorado" con una de las reservas más importantes del mundo junto a Chile y Bolivia. Este mineral es el principal insumo para desarrollar baterías de celulares, pero también de autos eléctricos que abarcarán al 100% del mercado europeo en menos de 15 años.

Litio: The Economist mostró su confianza en la Argentina

La publicación inglesa describe que Bolivia casi no pudo desarrollar sus yacimientos, y que Chile no acrecienta su producción. Por eso, The Economist sostuvo como una ventaja para el sector privado que "el litio no se considera un recurso estratégico en Argentina", y que "el Estado juega un papel pequeño".



En qué podría ayudar la Argentina al mundo según The Economist

"La Constitución otorga a las 23 provincias del país el derecho de administrar minerales en sus tierras y otorgar concesiones a las empresas. Una ley de 1993 otorga exenciones tributarias a las empresas mineras y establece que sus emprendimientos no pueden enfrentar nuevos impuestos por un período de 30 años a partir de la fecha en que presenten un estudio de factibilidad al gobierno federal. Las regalías tienen un tope de 3%, en comparación con el 7-40% en Chile", detalló la revista.



Inversiones anti crisis en Argentina: las empresas que trajeron millones al país este año



Cita con China: inversiones, swap y una propuesta de Massa para revertir el déficit comercial



También refleja que el JP Morgan anticipa que para 2027 el país superará a Chile en la producción de litio, mientras que para el 2030 Argentina podría alcanzar el 16% del suministro mundial del mineral, lo que haría crecer la entrada de divisas con inversiones de Australia, Corea del Sur y China.

Por último, reitera los problemas ya que no todo es "color de rosa". "Los políticos argentinos podrían empañar el entusiasmo de los inversionistas, ya que los controles de exportación más estrictos podrían detener la producción", alertó. "Pero en un país económicamente disfuncional, la industria sigue siendo, por ahora, un raro punto de esperanza", finalizó The Economist.