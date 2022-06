Fin del déficit: la receta de 4 años que debería aplicar Argentina para ser "exitosa y popular", según un experto británico

El editor y columnista de The Economist especializado en Latinoamérica, Michael Reid , señaló este lunes que el próximo gobierno argentino deberá hacer una especie de "Plan Real" al estilo que aplicó Brasil en 1993 para lograr " desindexar y eliminar el déficit" , lo que dará paso a cuatro años de bonanza "exitosa y popular".

"Leyendo esto de Miguel Kiguel, me hace pensar que el próximo gobierno debe hacer una especie de Plan Real (brasileño de 1993) para desindexar y eliminar el déficit. En cuatro años sería exitoso y popular" , indicó el británico en Twitter.

El pronóstico de Reid coincidió con las propuestas que deslizó el economista argentino Miguel Kiguel en una entrevista que brindó al portal chileno La Tercera .

Para el ex subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Economía durante el gobierno de Carlos Menem , el alza de precios, que ya se prevé en torno al 60-70% anual, según estimaciones privadas, responde a que el país "no tiene acceso a financiamiento" , por lo que entonces "hay mucha emisión monetaria" sostenida por un "déficit creciente" , dando como resultado en el ingresos de un "círculo vicioso".

"Hoy estamos en niveles del 60% y 70%, aproximadamente, en medio de una gran inercia inflacionaria y un déficit fiscal muy grande. Argentina no tiene acceso a financiamiento, entonces hay mucha emisión monetaria y entramos a algo así como un círculo vicioso" , apuntó Kiguel.

En otro tramo, el exfuncionario y quien también ocupó cargos en el Banco Mundial (BM), advirtió que durante los 20 años, no existió en Argentina "una política inflacionaria seria" , donde se acentúen los esfuerzos en el despliegue de una "política monetaria, una cierta política fiscal y un conjunto de medidas que apunten a anclar expectativas".

"Argentina no tiene nada de eso. Es una economía que está al revés, es decir, desanclada. Argentina es una economía totalmente disfuncional en lo cambiario, en lo inflacionario, en la deuda, en todo. No hay un ancla nominal, el déficit fiscal no es consistente para bajar la inflación y encima hay mucha inercia (inflacionaria)" , lamentó el texto citado por el periodista de The Economist.

El Plan Real fue un plan de estabilización económica ideado por el gobierno de Itamar Franco y desarrollado por el equipo de economía del Ministerio de Hacienda , durante la gestión de Fernando Henrique Cardoso.

Basado en los principios del economista Edmar Bacha , por muchos considerado el verdadero mentor, su objetivo principal fue controlar la hiperinflación , un problema que décadas atrás era considerado como "crónico".

Entre los rasgos distintivos del Plan Real, el informe "La economía brasileña ante el Plan Real y su crisis" elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) destaca la reestructuración del sistema bancario, que si bien supuso un significativo costo fiscal, permitió para 1994 dar cuenta de los primeros resultados positivos.

"Se aceleró el crecimiento económico, mejoraron las condiciones de vida, se redujo significativamente el porcentaje de población en situación de pobreza, y las cuentas fiscales mostraban, hasta mediados de 1995, superávit primario y déficits operativos reducidos" , apuntó el artículo.

