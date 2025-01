En Provincia activan gestiones por el Presupuesto pero relativizan su impacto

La provincia de Buenos Aires continua sin presupuesto ni propuestas formales para conseguir aprobarlo en la Legislatura en el corto plazo y, mientras los funcionarios de la gobernación apuntan contra las bancadas opositoras, en La Plata se dejan oír las voces de aliados que hablan de "intransigencia" oficialista.

Con mucha antelación, Axel Kicillof había enviado a la Legislatura tres proyectos que consideraba clave para la administración en 2025, pero la necesidad de contar con votos opositores para aprobarlos frustraron los intentos de diciembre y, en los primeros días del año, el mandatario debió prorrogar por segunda vez el Presupuesto.

El 7 de enero hubo un amague de reunión entre legisladores de distintas fuerzas para destrabar el entuerto, pero el Ejecutivo pidió más tiempo. Ahora, mientras critica a la oposición, desde el oficialismo se afirma que la denominada ley de leyes no es "una urgencia" en la agenda oficial.

Esas fueron las palabras que utilizó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco y, aunque lamentó que no se haya podido avanzar con las nuevas normas, dijo que tanto el Presupuesto como la Ley Fiscal Impositiva fueron "solucionadas" con la prórroga.

" Lamentablemente la oposición no prestó los votos para la aprobación. Fue una decisión política de embarrar y dejar al gobernador sin presupuesto ", señaló en diálogo con FutuRock.

El problema sigue siendo la autorización de endeudamiento que Kicillof había pedido a la Legislatura para pagar la deuda que había sido tomada durante la administración de María Eugenia Vidal y que, según señalaron diversas figuras políticas cercanas al gobernador, corre riesgo de caer en default. Ese tema siempre fue el más complicado de tratar ya que necesitaba de mayorías agravadas que obligaban al oficialismo a pactar con prácticamente todo el arco opositor.

Aunque desde el kicillofismo hablaron de un boicot opositor y la oposición criticó el poco diálogo del Ejecutivo, ahora comenzaron a aparecer voces aliadas que aclaran que la Legislatura habría podido aprobar el Presupuesto y la Fiscal Impositiva pero que el Ejecutivo siguió una estrategia de "todo o nada".

Bianco, el hombre de confianza de Kicillof, ya afirmó que sancionar un presupuesto "no es urgente"

"Ahora todo depende de Kicillof" y "por ahora, las charlas son telefónicas y no hay reuniones", comentaron dos fuentes legislativas en diálogo con El Cronista. Sin embargo -y luego de destacar que el bloque de Unión por la Patria se encolumnó con la posición del Gobernador- una de ellas aclaró que en diciembre "se podría haber aprobado el Presupuesto y la Fiscal impositiva, se le llevó ese plan al Ejecutivo y que la respuesta fue que era con endeudamiento o nada".

Ese tipo de críticas a la "intransigencia" de Kicillof ya se habían podido escuchar en boca de un intendente peronista del Conurbano, pero ahora llegan desde sectores "aliados".

Para el tratamiento del "endeudamiento", la oposición pidió, entre otras cosas, que se cubran diversos puestos de la administración provincial de manera formal, con acuerdo legislativo, ya que hoy se encuentran designados por decreto.

"La oposición quiere otras cosas: un lugar en la Corte, un porcentaje del endeudamiento del 16% para los municipios y el Ejecutivo quiere el 10%. Tampoco hubo nunca un término medio de las cosas, un acercamiento", explicó una fuente legislativa aliada al gobernador.

Además señaló que si bien el Ejecutivo puede declinar reuniones con diputados y senadores opositores, el bloque de UP "no puede cortar el diálogo". "No es que haya tensión con Kicillof ni nada. Pero son estrategias distintas", concluyó.