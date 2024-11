En plena discusión por deudas de las provincias, proponen cambios en cajas jubilatorias

El Gobierno busca el apoyo de los gobernadores para avanzar con su proyecto de presupuesto para 2025. Mientras el Gobierno nacional abre la discusión por la deuda que las provincias tienen con ella, se prepara para los reclamos por los fondos de las cajas previsionales no transferidas.

En paralelo, el recorte del gasto en jubilaciones explicó el 25% del ajuste según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y en lo que va del año, relevó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) no se realizaron transferencias a las cajas previsionales.

En este contexto, surge una propuesta para revisar los regímenes de excepción y homogeneizar el sistema para orientarlo hacia uno "más equitativo e igualitario" y que implique un menor costo en el sistema previsional.

La propuesta, elaborada desde CIPPEC, plantea que existen más de 200 regímenes de excepción que abarcan el 40% de los beneficios previsionales, cuentan con haberes un 65% superiores al ingreso jubilatorio promedio y demandaron un gasto equivalente al 5% del PBI en 2023.

"Es casi la mitad del sistema. Las excepciones son poco excepcionales y es caro y poco eficiente", explicó a El Cronista Rafael Rofman, investigador principal de CIPPEC.

"Hay que discutir qué regímenes necesitan tener una excepción. Pero en términos generales se jubilan antes, con mejores beneficios. Hay algunos que se retiran a los 40 años", señaló Rofman.

El especialista agregó que en general los regímenes son excepcionales por alguno (o varios) de 4 elementos: menos años de aporte, menor edad de retiro, fórmula de cálculo de los haberes o la movilidad.

Dadas las condiciones vigentes, el investigador sostuvo que el sistema no es "ni solidario, ni equitativo", sino que, consideró, "que haya tantas excepciones hace el sistema más caro, injusto e ineficiente".

Desde CIPPEC diferenciaron las excepciones en 5 categorías:

Los regímenes diferenciales: destinados a quienes tuvieron trabajos arduos o peligrosos, que podrían causar envejecimiento prematuro.

Regímenes especiales: otorgados por méritos extraordinarios.

Regímenes para Fuerzas Armadas y de Seguridad: administrados por entidades independientes y justificados por mérito y especificidad del trabajo.

Sistemas provinciales y cajas profesionales independientes. Con fundamento en diferencias históricas y legales.

Pensiones no contributivas: dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad (invalidez, madres de siete hijos) por mérito (expresidentes, jueces de la Corte Suprema, ganadores de medallas olímpicas y premios Nobel), o en compensación (excombatientes de Malvinas, víctimas de terrorismo de Estado), entre otros.

Otro elemento que marcó es que muchos regímenes están desactualizados de la evolución de sus actividades, como el caso de la minería, en el que el sector se modernizó y no implica los mismos costos físicos que tenía cuando se creó.

Algo similar señaló sobre el de los bailarines, que tienen un retiro temprano porque físicamente no pueden continuar, pero agregó que "el régimen no resuelve el problema, hay que ver cómo sigue su vida laboral con alguna alternativa de reconversión, no jubilarlos".

Las reformas.

El think tank plantea alternativas para reformar el sistema actual y homogeneizar con el general. Entre ellos destacan ir a sistemas con coberturas especiales de riesgo o invalidez, ofrecer compensaciones especiales por mérito y aplicar sobretasas de aportes por sector para el financiamiento, en el caso de las fuerzas armadas plantean programas de transición a la vida civil y una compensación.

En el caso de los sistemas provinciales, plantean una armonización en el empleo público, mientras que para las cajas profesionales proponen que participen del régimen general con aportes diferenciales voluntarios.

Una de las alternativas que consideró es generalizar una pensión mínima a la que puedan sumarse los aportes realizados.

Efectos.

Un ordenamiento hoy en día implicaría un recorte del gasto en este rubro de cerca del 40%, aunque se trata de una reforma gradual y a largo plazo. En el mediano plazo, analizan mayor homogeneidad normativa.

"Si armonizas con el régimen general hacia adelante, se vuelve más barato porque dejás de pagar jubilaciones a jóvenes, particularmente generosas, aún pagando haberes más altos", agregó el especialista.

Al homogeneizar los regímenes, sostuvo, habría mayor disponibilidad de recursos al suprimir los diferenciales o algunos de ellos, lo que permitiría "hacer un esquema más generoso".