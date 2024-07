En medio de las tensiones por el ajuste, Milei llamó a paritarias a los estatales

Tras meses de ajuste y tensiones, los sindicatos estatales se dividieron el último mes en cuanto a la paritaria ofrecida por el gobierno nacional. La administración libertaria volvió a convocar nuevamente a los gremios para rediscutir los salarios ¿Qué esperan desde ese sector?



A principio de mes, en medio de una tensa jornada por la confirmación de más de 2300 despidos en la administración nacional, los gremios estatales acudieron a la cita convocada por el Gobierno nacional en el marco de las paritarias del sector público. Sin embargo, desde ATE y UPCN solo pudieron arrancar al Ejecutivo de Javier Milei una parte de las definiciones sobre la recomposición del salario.

Desde diciembre pasado, los ingresos de las y los trabajadores públicos se vienen deteriorando frente a la inflación por debajo de los salarios privados registrados. En junio solamente sumaron una pérdida de salario real de más del 5% a los 20 puntos que ya había perdido hasta mayo.

La oferta del Gobierno dividió a los gremios. Desde ATE, rechazaron el 9,1% ofrecido en la paritaria para la Administración Pública Nacional correspondiente al 2% por el mes de abril -cuando el Gobierno no convocó y no ajustó los salarios- y un 7% restante acumulativo para mayo . En junio no hubo convocatoria, por lo que hoy los representantes gremiales exigieron que el porcentaje que el Gobierno ponga sobre la mesa contemple el mes que ya terminó.



En mayo, Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó suscribir el acuerdo que marca un acumulado del 200,9% entre junio de 2023 y mayo de 2024. No obstante, el número quedó muy por debajo de la inflación acumulada en el mismo período que llega a 260%.

Nueva paritaria entre estatales y el Gobierno

El Gobierno de Javier Milei convocó a un nuevo encuentro paritario para la Administración Pública Nacional para este viernes a las 19 de julio a las 15 en la sede de la Secretaría de Trabajo, con dirección en Avenida Callao 114, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde ATE celebraron la medida y aseguraron que "los estatales no quieren aumentos en cuotas". "Son los propios datos oficiales los que prueban que el proceso inflacionario continúa presionando sobre los salarios y las jubilaciones", sostuvo Rodolfo Aguiar a través de un posteo en la plataforma X.

En este sentido, desde ATE esperan que el Poder Ejecutivo asista a las negociaciones con "una oferta que supera la evolución que mostraron los precios en los últimos meses".

"El superávit fiscal que el presidente Javier Milei tanto festeja, en gran parte se asienta sobre el congelamiento de todos los sueldos de los empleados públicos", afirmó Aguiar.

Para el sindicalista, el ajuste aplicado desde el 10 de diciembre empujaron "a decenas de estatales a la pobreza".