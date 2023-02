Sergio Massa prometió frenar la importación de un producto para aliviar la situación de productores

El ministro de Economía, Sergio Massa, visitó La Rioja para ser parte del acto de lanzamiento de la vendimia , junto al gobernador Ricardo Quintela y, en ese marco, además de presentar medidas de alivio para el sector agrícola-ganadero dejó una advertencia a los productores con foco en el exterior .



En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda reconoció los daños que produjeron la helada y el granizo en la producción, pero cuestionó la mirada "global únicamente" de algunas bodegas que "ya no son de productores argentinos o de cooperativas o integradas", que frente a la menor "empezaron a hablar de la importación", relató .

"Básicamente porque pretenden hacer valer las reglas del mercado y con la importación bajarle el precio al trabajo de nuestros productores ", explicó y lanzó una advertencia: "vamos a defender el precio de la uva de nuestros productores y hasta que no esté vendida la última uva de producción argentina no nos sentamos a hablar de importación de uva en Argentina".

En la tierra del torrontés riojano, una de las variedades características de La Rioja, frente a referentes del sector privado y funcionarios, Massa aseguró que pese a la menor producción "conocemos que hay stock" y le habló a la próxima autoridad de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), un organismo público-privado que gestiona y articula acciones para cumplir con los objetivos del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola (PEVI).

"Lo que queremos pedir es que usemos esa cantidad de recursos que tiene el Estado para bajar la tasa de interés para el acceso al crédito, para asistir con aportes no reintegrables, para socorrer en los fondos de emergencia", precisó en relación al fondo de casi $1.000 millones que el Gobierno destinará a la provincia de La Rioja .

En un escenario al aire libre, con 38 grados, el Ministro valoró el trabajo de los productores. "Son un símbolo de la enorme oportunidad que representa para los argentinos apostar al trabajo y la producción" y destacó que 16 millones de litros abastecen el mercado interno y 7 millones se exportan "desde el pie del Famatina" a 23 países del mundo.

En esa línea, y con el foco en continuar incrementando el saldo exportable, el titular de Economía se comprometió a trabajar junto a su equipo y el de Agricultura para generar herramientas de asistencia para los productores afectados por la situación climática y anunció la puesta en marcha del Programa de Apoyo para Pequeños Productores Vitivinícolas (Proviar II).

La iniciativa ya cuenta con la firma del ministro y se publicará en el Boletín Oficial en las próximas horas , surge de fondos que desembolsará el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), principalmente.

El fondeo de u$s 50.000.000 está compuesto por un aporte del BID de u$s 40 millones y una contraparte del Gobierno nacional y beneficiarios de u$s 10 millones y se destinará a las regiones vitivinicultoras como San Juan, Mendoza, Rio Negro y La Rioja.