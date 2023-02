En la antesala del paro bancario, Sergio Palazzo advierte que pueden intensificar las medidas: "La paciencia tiene un límite"

"Este es el segundo mes consecutivo que vamos a cobrar lo mismo que en diciembre, cuando terminó nuestra paritaria. La paciencia tiene un límite", lanzó el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, en la puerta del Ministerio de Trabajo. Fue el último jueves, minutos antes de confirmar el paro total de actividades en los bancos de todo el país para el jueves 23 de febrero y durante 24 horas. Si los empresarios no revisan su oferta, desde el gremio amenazan con intensificar las medidas.



"Hemos estado conversando pero claramente todo se entorpece cuando llegamos a los números y el sector empresarial dice que no puede aunque sí podría hacerlo", opinó al término de la cuarta audiencia en la cartera que comanda Kelly Olmos. La próxima cita entre las cámaras empresariales y el gremio será el lunes 27 de febrero, después de la medida de fuerza. El Cronista pudo dialogar brevemente con el dirigente gremial y diputado del Frente de Todos

Los bancarios anuncian un paro total de 24 horas: la oferta de las empresas y por qué la rechazaron



Paritarias del 60% en 2023: el techo que fijó el Gobierno divide a los gremios y un sector le pone condiciones



-Hoy el mayor obstáculo para alcanzar un acuerdo con los bancos parece ser la compensación por el pago de Ganancias que reclaman desde el gremio más que el porcentaje de aumento salarial 2023...

-Nosotros entendemos que previo a discutir porcentajes -que desde Bancaria ya saben que siempre vamos a discutir, como mínimo, el porcentaje de la inflación y un poco más también-, hay que resolver primero la cuestión de la compensación por lo que pierden los trabajadores por Ganancias. Si no, se vuelve distorsivo, ya que tendríamos que discutir un porcentaje bastante alto considerando lo que se lleva del salario el pago del impuesto.

Previo a discutir porcentajes, que desde Bancaria siempre será, como mínimo, el porcentaje de la inflación y un poco más también, hay que resolver la cuestión de la compensación por lo que pierden los trabajadores por Ganancias



-¿La postura es unánime entre públicos y privados?

-Sí, hemos alcanzado ese criterio por el conjunto de los trabajadores del sindicato. Y en la reunión con las cuatro cámaras y el Banco Central, más la directora nacional de Negociación Colectiva del Ministerio, los bancos siguen insistiendo con que es un tema tributario, que lo tiene que ver el Gobierno y no les corresponde a ellos. Hoy el principal negocio de los bancos son los títulos públicos por oferta pública que no pagan impuesto a las Ganancias. O sea que ellos no pagan este impuesto y los trabajadores sí . Se da una situación bastante injusta.

-¿Hay posibilidades de alcanzar un acuerdo en este punto o se mantienen con posiciones intransigentes, una y otra parte?

-Lo que nosotros decimos es que a partir de ese ahorro de no pagar Ganancias sobre títulos públicos más otros ahorros que se vienen produciendo luego de que muchas personas quedaron haciendo teletrabajo y tienen menos gastos de servicios, infraestructura e inmueble, las empresas tienen margen de acompañar esta situación a través de algún tipo de bono compensatorio por esta pérdida de poder adquisitivo. Además tercerizaron un montón de tareas que significan menos plata en salarios porque son trabajadores que están por fuera de nuestro convenio.

-¿Los bancos alegan que no tienen ese margen?

-Los bancos obtuvieron $65.000 millones de ganancias en el primer trimestre; $68.000 millones en el segundo y $196.000 millones en el tercer trimestre. A su vez, tienen entre sus activos, $12,5 millones en títulos públicos, entre 2019 y 2022, que no pagan impuestos a las Ganancias. Nosotros decimos que vuelquen esos beneficios en que el trabajador no pierda el poder adquisitivo. Sobre porcentajes salariales no hemos hablado aún pero La Bancaria tradicionalmente ha buscado quedar un poco por arriba de la inflación ( Nota del editor : más tarde ese día, los bancos luego dejaron trascender una propuesta de 29% en tres tramos, de enero a mayo, que habrían puesto sobre la mesa)

-Usted ya ha planteado una modificación del impuesto a las Ganancias desde su lugar como diputado...



-Siempre lo hemos planteado, buscar soluciones, pero nunca las hemos encontrado. Solo que esta vez nos hemos topado con dos cuestiones: por la modalidad del impuesto a las Ganancias y la nominalidad que adquieren nuestros salarios producto de una inflación alta, los trabajadores que pagan Ganancias en nuestro sector ya no arrancan por el primer tramo sino que empiezan a pagar un 27% sobre el excedente, que sería casi la penúltima columna . Entonces un salario que presumiblemente podría decirse alto, de $ 500.000, termina siendo, en la práctica, un salario de $ 300.000, que es menos del equivalente a dos canastas de pobreza en la Argentina. Un laburante no debería pagar impuesto a las Ganancias en este momento con esta cifra porque no es un trabajador que sea rico. Y eso sin dejar de lado el concepto de que el trabajo no es ganancia.

Un salario que presumiblemente podría decirse alto, de $ 500.000, termina siendo, en la práctica, un salario de $ 300.000, que es menos del equivalente a dos canastas de pobreza en la Argentina

-Desde el Ministerio de Trabajo se habla de negociaciones que acompañen la expectativa inflacionaria del 60% para 2023 y algunos gremios están cerrando en torno al 29% en el primer semestre con revisión a mitad de año, como la UTA. ¿Cómo ve ese porcentaje?

-El secreto de la paritaria es siempre donde se ubican las cláusulas de ajuste para no perder contra la inflación. Cualquier discusión paritaria debe poner delante que la inflación tiene que ser anticipada y tiene que tener claro que no se puede perder poder adquisitivo. Nosotros si bien logramos una paritaria en 2022 que terminó en línea con la inflación, también es cierto que no todos los trabajadores terminaron de percibir ese 94% y pico que firmamos por el impacto del impuesto a las Ganancias. Por eso para nosotros es fundamental que haya algún tipo de acuerdo primero en esta compensación para avanzar luego en la discusión sobre el porcentaje que será seguramente dura pero menos traumática.

-Un día antes de la audiencia paritaria hubo una reunión de diversos referentes sindicales con Máximo Kirchner, entre ellos usted, en el que se volvió a hablar de suma fija. ¿Se va a volver a instalar este pedido en el debate sobre cómo mejorar el poder adquisitivo?