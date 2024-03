Empresas públicas: de cuánto fueron los ajustes de Milei en febrero y la fábrica de aviones excepción

En la madrugada del lunes, mediante un correo electrónico, se informó la dispensa de funciones de los trabajadores de la Agencia de Noticias Télam. Así, el presidente Javier Milei pisó el acelerador con respecto a sus promesas de campaña sobre las empresas públicas. Pero: ¿de cuánto fue el gasto en el mes previo?



En medio del programa de ajuste de 5% del Producto Bruto Interno (PBI) que intenta impulsar el Gobierno a los fines de lograr el déficit cero en 2024, un reciente informe de la consultora Analytica reveló cuántos recursos recibieron en el segundo mes del año y en el acumulado del primer bimestre .

"En febrero, las transferencias devengadas a empresas públicas se redujeron un 59,6% interanual descontada la inflación, y en el acumulado en el bimestre, la caída es del 54,8%. Adicionalmente, el 98% del gasto fue de transferencias corrientes", destacaron.

Pero en el reparto existió un ganador: Energía Argentina S.A. concentró el 68,5% de las transferencias. Con una amplia diferencia respecto a Operador Ferroviario S.E que se ubicó en segundo lugar tras recibir el 17,4%. El restante 14,1% se distribuyó en pequeños porcentajes entre las otras 17 de empresas .

Gráfico "Gasto devengado de las empresas públicas" extraído del informe de la consultora Analytica.

Y si bien todas ellas presentaron caídas interanuales reales, en Excel de distribución de recursos existió una excepción: la Fábrica Argentina de Aviones General San Martín, que percibió un incremento de sus ingresos del 150,9%.

Una suba que se da en contexto en donde se busca fortalecer a este sector. Esta semana se supo las intenciones del Gobierno de vender el avión presidencial Tango 04 además de la entrega de todo el control de la flota de Casa Rosada a la Fuerza Aérea.

Entre las que mayor reducción sufrió, en el primer bimestre, se encontraron Intercargo y la Empresa Argentina de Navegación Aérea ambas con el -100%; la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S. A. (conocida como ADIF) (-91,9%); y Aguas y Saneamientos Argentinos S.A (AYSA) (-98,6%).

El futuro de AYSA

Respecto a esta última, esta semana, luego del despido de 200 trabajadores a los fines de una "puesta en valor", también se conoció que el oficialismo evalúa la privatización de la empresa, que hasta diciembre estuvo bajo la dirección de Malena Galmarini y que hoy la comanda Marcelo Papandrea.

"Esto lo vas a ver no solo en AYSA, sino en un montón de empresas que, independientemente de que se privaticen o no, todas se van a tratar de sanear y que el contribuyente deje de sostener cosas que no debe", adelantó el vocero presidencial Manuel Adorni sobre los próximos pasos.

Gráfico "Transferencias devengadas a las principales empresas públicas" extraído del informe de la consultora Analytica.

En el desarticulado de febrero, fue la que mayor variación negativa de sus ingresos tuvo con el -99%. Por encima de ADIF (-92%); Corredores Viales (-77%); Casa de la Moneda (-74%); Capital Humano Ferroviario (-72%).

Un escalón por debajo se encontraron el Correo Argentino (-69%); Yacimientos Río Turbio (-66%); Télam (-65%); Energía Argentina (-48%); Operador Ferroviario (-45%); Radio y Televisión Argentina (-45%); Fabricaciones Militares (-23%); y Belgrano Cargas y Logística (-12%). La única que no presentó variaciones fue Aerolíneas Argentinas (0%).