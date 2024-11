Empleados de comercio: los anuncios de acuerdos que se vienen y qué pasa con la homologación de la rama general

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social aún adeuda la homologación del último acuerdo salarial sellado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales.

El entendimiento rubricado por ambas partes el 2 de octubre para la categoría general del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75 inauguró la seguidilla de actualizaciones pendientes para los mercantiles del último tramo del año (Call Center y Turismo). Ahora, resta por conocerse el aumento para los del sector Acopio.

¿Cuánto cobra un empleado de comercio en noviembre 2024?





Sin la homologación aún oficializada, los empleadores de los mercantiles de la rama general podrán liquidar en noviembre los salarios de octubre con aumento del 3,75% bajo el carácter "Anticipo de futuros aumentos" .

Los importes no remunerativos pactados deberán también ser tomados en cuenta para el cálculo del adicional presentismo, acreditándose bajo la

denominación "Acuerdo septiembre 2024 No Remunerativo Presentismo" y

"Acuerdo septiembre 2024 No Remunerativo Antigüedad" , respectivamente.

¿Cuáles son las categorías y montos de los empleados de comercio de noviembre 2024?





Los trabajadores mercantiles accederán en noviembre a la liquidación de octubre, con aumento del 3,75%.

Maestranza A



Total, bruto: $ 926.922,15 (sin antigüedad ni horas extras)

Maestranza B



Total, bruto: $ 929.605,53 (sin antigüedad ni horas extras)

Maestranza C



Total, bruto: $ 939.006,70 (sin antigüedad ni horas extras)

Administrativo A



Total, bruto: $ 936.994,18 (sin antigüedad ni horas extras)

Administrativo B



Total, bruto: $ 941.026,25 (sin antigüedad ni horas extras)

Administrativo C



Total, bruto: $ 945.053,61 (sin antigüedad ni horas extras)

Administrativo D



Total, bruto: $ 957.142,87 (sin antigüedad ni horas extras)

Administrativo E



Total, bruto: $ 967.214,79 (sin antigüedad ni horas extras)

Administrativo F



Total, bruto: $ 981.989,69 (sin antigüedad ni horas extras)

Cajeros A



Total, bruto: $ 940.350,72 (sin antigüedad ni horas extras)

Cajeros B



Total, bruto: $ 945.053,61 (sin antigüedad ni horas extras)

Cajeros C



Total, bruto: $ 951.097,87 (sin antigüedad ni horas extras)

Auxiliar A



Total, bruto: $ 940.350,72 (sin antigüedad ni horas extras)

Auxiliar B



Total, bruto: $ 947.066,11 (sin antigüedad ni horas extras)

Auxiliar C



Total, bruto: $ 969.229,66 (sin antigüedad ni horas extras)

Auxiliar especializado A



Total, bruto: $ 948.412,53 (sin antigüedad ni horas extras)

Auxiliar especializado B



Total, bruto: $ 960.499,41 (sin antigüedad ni horas extras)

Vendedor A



Total, bruto: $ 940.350,74 (sin antigüedad ni horas extras)

Vendedor B



Total, bruto: $ 960.501,78 (sin antigüedad ni horas extras)

Vendedor C



Total, bruto: $967.214,79 (sin antigüedad ni horas extras)

Vendedor D



Total, bruto: $ 981.989,69 (sin antigüedad ni horas extras)