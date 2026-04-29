La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) confirmó el salario básico de abril de 2026 para las empleadas domésticas tras la homologación del último acuerdo paritario. Además, a través de una resolución oficial, el organismo convocó a una nueva sesión plenaria para discutir el próximo aumento. El resultado de esa negociación tendrá un impacto directo en el cálculo del aguinaldo que se abonará en junio. Según lo dispuesto por la Resolución 2/2026, las trabajadoras de casas particulares percibirán en abril los mismos valores establecidos tras el último acuerdo paritario, que contempló aumentos del 1,5% en febrero y otro 1,5% en marzo. De este modo, no hay nuevos ajustes salariales para el cuarto mes del año, y además se discontinuó el pago del bono extraordinario de $ 20.000 que se había otorgado en meses anteriores. Sin embargo, abril tiene la particularidad de contar con el Día de las Empleadas Domésticas, que se celebró el viernes 3, por lo que quienes trabajaron en esa jornada cobrarán una cifra extra. Los salarios vigentes quedaron definidos de la siguiente manera: A través de la Resolución 3/2026, el Gobierno avanzó con la convocatoria a una sesión plenaria de la CNTCP para definir una nueva actualización salarial. El texto oficial señala que: “Resulta pertinente decidir la convocatoria a sesión plenaria ordinaria del citado órgano, así como disponer la convocatoria a reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, fijando su orden del día”. En ese marco, se estableció formalmente la fecha del encuentro para este jueves 30 de abril a las 10:00 mediante plataforma virtual. De esta reunión participarán representantes del sector trabajador, empleador y del Estado, y será clave para definir si hay un nuevo aumento en los salarios mínimos. El resultado impactará directamente en los ingresos de los próximos meses. El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, se paga en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre. Cada cuota equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el semestre. Por eso, cualquier aumento salarial que se acuerde antes de junio influirá de forma directa en el monto a cobrar. La primera cuota del aguinaldo se abona habitualmente en la última jornada laboral de junio. En tanto, quienes no hayan trabajado todo el semestre lo percibirán de manera proporcional al tiempo trabajado.