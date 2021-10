Empezó el debate porteño: todos los entretelones de la previa

María Eugenia Vidal, Leandro Santoro, Javier Milei y Myriam Bregman ya están en el lugar para el debate de candidatos porteño. A las 22 horas comenzó el debate entre cuatro candidatos a diputados de la Ciudad de Buenos Aires.

Se realiza en el canal TN, y los equipos de campaña dan los últimos consejos a sus candidatos. La semana pasada se había hecho el sorteo de los lugares. Están, de izquierda a derecha, Leandro Santoro (Frente de Todos), Myriam Bregman (FIT-U), Javier Milei (Avanza Libertad) y María Eugenia Vidal (Juntos por el Cambio).

El otro candidato a diputado que encabeza una lista y no estará en el debate es Luis Zamora. El ex diputado optó por no acudir, ya que tiene una disputa con uno de los conductores del programa, Marcelo Bonelli. Pidió al resto de los candidatos que el debate se realice en otro programa, pero la propuesta no prosperó.

La primera en llegar al estudio, ubicado en Lima y San Juan, fue Bregman. La candidata del FIT-U está acompañada por varios de los alfiles de la izquierda, en representación de todos los partidos que componen el frente. Se encuentran con ella Nicolás del Caño, Christian Castillo, Gabriel Solano, Vanina Biasi y Celeste Fierro. La "rusa" trajo varios carteles al debate sobre distintos tópicos que buscará instalar : ley de humedales, legalización de la marihuana y "no a las torres", por la construcción de grandes edificios en la ciudad de Buenos Aires.

Javier Milei, por su parte, llegó acompañado por varios candidatos y referentes de su espacio, como Ramiro Marra, su hermana Karina, Lucía Montenegro y Victoria Villarruel. El economista está confiado, ya que se siente cómodo en la confrontación y el debate . Igualmente, desde su espacio aseguran que se preparó para el debate. Apuntará tanto a Santoro, en referencia al gobierno nacional, como a Vidal, la que mejor le fue en las primarias. También imaginan cruces con Bregman, a pesar de que creen que no comparten demasiados posibles votantes.

Santoro, por su parte, está acompañado por varios referentes de su lista, como Mariano Recalde y Gisela Marziotta. Su objetivo, mejorar la performance y acortar la distancia con la lista de Vidal.

La última en llegar fue Vidal, acompañada por su pareja, el periodista deportivo Enrique Sacco. Además de sus asesores, que dialogarán con ella entre cada intervención, llegaron algunos candidatos del espacio, como Paula Oliveto y Sandra Pitta. Más tarde, llegaron Horacio Rodríguez Larreta y Martín Tetaz.

La presencia de la científica, que proviene de la lista de Ricardo López Murphy, tiene un condimento especial: desde el entorno de Vidal, según las cuentas que hacen, en la elección se definiría si entra ella como diputada o si renueva Carlos Heller, del FDT.