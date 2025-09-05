Elecciones en Provincia de Buenos Aires: cómo se vota el domingo, ¿cambia la boleta?

Tras desdoblar por primera vez en décadas sus elecciones de las nacionales, la provincia de Buenos Aires irá a las urnas este domingo 7 de septiembre. ¿Cómo se vota?, ¿cambia la boleta?

Más de 13 millones de bonaerenses están habilitados para votar para renovar la Legislatura del distrito y los concejos municipales.

En esta jornada se pondrán en juego la renovación de 46 de los 92 diputados y de 23 de los 46 senadores provinciales. Además, se elegirán concejales municipales y consejeros escolares.

Elecciones Provincia de Buenos Aires 2025: cómo se vota, ¿cambia la boleta?

Para esta jornada electoral, la Provincia no adhirió al sistema de Boleta Única de Papel (BUP) que se utilizará en las legislativas nacionales de octubre luego de que el Congreso lo estableciera.

Entonces, ¿cómo se vota este domingo en territorio bonaerense? Se mantendrá el método tradicional de votación mediante boletas partidarias, conocido popularmente como "lista sábana".

Según comunicó el Ministerio de Gobierno bonaerense, "en el ámbito provincial se mantiene vigente la boleta partidaria, sistema que ha probado ser eficiente, sólido y confiable, y que los votantes conocen y aprecian".

Además, es importante que los residentes de la Provincia tengan en cuenta que participarán en dos procesos electorales diferentes durante 2025.

Primero votarán para la renovación parcial de la Legislatura provincial el 7 de septiembre.

Posteriormente elegirán representantes nacionales el 26 de octubre.

Elecciones nacionales: cómo se vota con la Boleta Única de Papel en octubre

En las elecciones del 26 de octubre se implementará, por primera vez, la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país. El objetivo es evitar el robo de boletas y otras prácticas que pueden afectar el normal desarrollo del acto comicial .

De esta forma, las autoridades de mesa le entregarán a los ciudadanos una sola hoja, en la cual deberán marcar -con una lapicera- su voto.

Al respecto, la Cámara Nacional Electoral (CNE) puso a disposición un simulador para conocer el nuevo sistema. Allí, el elector podrá hacer la prueba de su voto con la boleta, según las categorías que elija en su distrito.