Sin Cristina en la pelea, LLA resetea su estrategia y no resigna la Tercera Sección

Hasta hace unos días en el Gobierno daban por perdida la elección en la tercera sección de la provincia de Buenos Aires, en donde pensaba presentarse Cristina Kirchner antes de que la Corte Suprema dejara firme su condena por fraude. Ahora, con la líder del PJ fuera de juego, los libertarios le cambian el tono a la estrategia y comenzaron a mostrarse más confiados mientras continúan trabajando en el perfil de su candidato violeta para competir en el bastión peronista .

El seno libertario se había entusiasmado con la idea de llevar a las urnas bonaerenses a los máximos exponentes de la polarización. Con ella, el slogan "kirchnerismo o libertad" que eligieron para la campaña iba a cobrar más fuerza, y para retrucarle a Cristina pensaban en impulsar un candidato libertario "outsider"; un seguidor fiel de Milei que odie "la política", un "hijo de la década ganada".

Es por esto que en el Gobierno se mantuvieron cautos con respecto de la detención de la expresidenta y prefirieron mantenerse al margen. Por lo bajo reconocían que en realidad no les era conveniente que la Corte se pronunciara ahora, puesto que preferían "ganarle en las uñas" antes que una proscripción, pero se distanciaron del caso y celebraron la independencia del Poder Judicial.

De todos modos, los estrategas de La Libertad Avanza se empezaron a mostrar empoderados desde el fallo de la Corte, puesto que al no tener a la principal contrincante en la boleta creen que se despeja aún más el camino para, aunque sea, conseguir un mejor porcentaje. " No es lo mismo contra alguien que tiene entre 30 y 35 puntos que el que no lo tiene ", evaluó una fuente cercana al presidente Javier Milei ante El Cronista.

En el PJ todavía revuela la incertidumbre sobre cómo proceder sin Cristina, y eso también será definitorio. De todos modos, en la Casa Rosada ven como irrelevante a esta altura a quién vayan a poner en su lugar, porque aunque el candidato del peronismo vaya señalado por Cristina están seguros de que "no se van a trasladar los votos, por eso ella tiene que estar siempre en la boleta".

Ni siquiera ven que Máximo Kirchner pueda capitalizar todos sus votos, algo que deslizaron de La Cámpora como una posibilidad para elevarle el perfil de cara a las presidenciales del 2027. El peronismo no pierde una elección en la tercera desde el 1997 y para ellos es una victoria asegurada, por lo que les sería funcional nacionalizarla en ese sentido. De todos modos, no se descarta una puja con el gobernador Axel Kicillof para aprovechar e imponer a sus alfiles en el parlamento local.

Sobre este punto, en Balcarce 50 creen que la tregua del peronismo por la prisión de Cristina Kirchner tiene fecha de vencimiento y que, a penas se resuelva su detención, todos volverán eventualmente a la guerra. " En general el peronismo se ordena a partir de la victoria , no desde el llano", interpretó un importante colaborador de la estrategia electoral. "El problema de que no esté (Cristina) es que van a mirar el resto de las listas", se rió.

Sebastián Pareja y Cristian Ritondo, los armadores de LLA y el PRO en la PBA

Hay un sector del Gobierno que sostiene que el perfil del candidato violeta para la tercera debe ser el mismo . Entre los nombres que resonaron estaba el secretario de culto, Nahuel Sotelo; e incluso el ya legislador bonaerense Agustín Romo. Fuentes libertarias descartaron que vayan a impulsar al influencer Iñaki Gutiérrez, finalmente, aunque fue otro nombre que operaron.

Ni proscripción, ni persecución ni nada de esos relatos.



Sólo justicia. — Nahuel Sotelo (@nsotelolar) June 10, 2025