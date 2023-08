En medio de la campaña, hay versiones cruzadas sobre qué hará Grindetti con Independiente

Luego de la victoria de Néstor Grindetti sobre Diego Santilli en la primaria de Juntos por el Cambio por la candidatura a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, quedó abierta la incógnita sobre su rol como presidente del Club Atlético Independiente, cargo que asumió luego de la sorpresiva dimisión del conductor televisivo Fabián Doman.

Grindetti, que ya se había tomado licencia de su rol como intendente de Lanús para asumir en ‘el Rojo', afirmó que haría nuevamente uso de licencia, esta vez en el club, para afrontar la campaña a gobernador.

Sin embargo, Cristian Ritondo, colaborador cercano al candidato a gobernador tanto políticamente como en la gestión de Independiente, contradijo a Grindetti, declarando que este solo se apartaría de su labor en la entidad deportiva en caso de tener que asumir el Ejecutivo provincial.

Néstor Grindetti

"Seguimos trabajando, yo no estoy en la ‘trinchera', pero mantengo diálogos constantes con la Comisión Directiva", dijo recientemente Grindetti.

Sobre su posición en el club, detalló que "inevitablemente, por razones de tiempo, voy a tener que tomarme licencia en Independiente. Estamos terminando algunas cuestiones. Yo me dediqué principalmente a la parte financiera y eso está acomodado, ahora estamos incorporando a nuevas figuras. Voy a dejar pasar algunos días para ordenar todo, pero por lo menos me tomaré licencia hasta las elecciones".

También adelantó que "vamos a decidir en los próximos días quién quedaría como presidente con la comisión directiva, o si es necesario hacer una asamblea lo vamos a decidir ahí".

Cristian Ritondo

Sin embargo, en una entrevista radial, Cristian Ritondo dio definiciones contrarias a las de Grindetti. "La licencia se la tomará más adelante si resulta electo Gobernador en octubre. No definimos fechas, pero dijo que en algún momento el camino de gobernador es incompatible con el de presidente de Independiente", dijo el jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados.

"Va a ser lindo tener de presidenta y gobernador hinchas de Independiente. Larreta hizo campaña con Racing y no le fue bastante bien", ironizó después. El Cronista intentó tener más precisiones respecto a las versiones contrapuestas entre ambos pero no hubo respuesta al pedido de aclaración que se le acercó al legislador.





La frase de Grindetti que irritó a los hinchas del Rojo: "Es más importante sacar a Kicillof"

En una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, Grindetti dijo una frase que causó enojo en un sector de los hinchas del club de Avellaneda. Cuando el periodista le preguntó si era más importante la actualidad del club o "sacar a Kicillof" de la provincia de Buenos Aires, el dirigente respondió: "Para la provincia, el país, la política y la gente es más importante sacar a Kicillof de la provincia".

Luego de la reacción negativa que causaron sus dichos, el aspirante a la Gobernación salió a pedir disculpas y explicar lo que había dicho.

En un posteo en redes, Grindetti escribió: "No encontré las mejores palabras para expresarlo y se malinterpretó lo que quise decir" y luego afirmó que "comparar Independiente con la Provincia de Buenos Aires no es posible, son dos responsabilidades y dimensiones totalmente distintas".

"Yo soy del Rojo desde hace 63 años, es el club de mis amores es el cable a tierra que me conecta con mi viejo y mi hijo. Amo a este club y va a ser así para toda la vida. Me involucré y formé parte de una lista porque estábamos en una situación crítica. Todos saben quién soy y conocen mi vida profesional, no soy un desconocido, ni mucho menos. Acá había un presidente electo, Fabian Doman, que se fue de un día para el otro de manera irresponsable", explicó Grindetti, apuntando al conductor televisivo que renunció en abril de este año.