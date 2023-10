Entre Ríos y Catamarca van a las urnas: los otros comicios que completan el mapa electoral

El 22 de octubre, además de las elecciones presidenciales, la atención estará posada principalmente en los comicios que definirán al próximo Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, aunque más por debajo del radar del panorama nacional, ese día también se elegirán los titulares del Ejecutivo provincial de Entre Ríos y Catamarca.

En Entre Ríos, además de los cargos nacionales, se votan Gobernador y Vicegobernador, 34 diputados provinciales, 17 senadores provinciales y cargos municipales como Intendente, vocales de comunas y juntas de Gobierno. El Gobernador actual, el peronista Gustavo Bordet, no puede presentarse a la reelección por haber cumplido los dos mandatos consecutivos que permite la Constitución provincial.

El gobernador saliente, Gustavo Bordet

Luego de las PASO, celebradas junto a las nacionales el 13 de agosto, quedaron tres postulantes en carrera: el candidato del oficialismo es el intendente de Paraná Adán Bahl, mientras que por Juntos por el Cambio (JxC) se postula el diputado nacional y exministro del Interior de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, y La Libertad Avanza (LLA) lleva como aspirante a Sebastián Etchevehere, productor agropecuario, hermano del exministro de Agricultura de Macri y miembro de una de las mayores familias terratenientes de la provincia.

En las primarias, Bahl fue el candidato individual más votado, obteniendo un 38,3% de los sufragios. Sin embargo, Frigerio obtuvo un cercano 37,5%, y, si se suman los votos de su competidor interno, JxC salió primero con el 45,6%. Etchevehere, por su parte, reunió el 14,7% de los votos.

La elección en Entre Ríos no tiene segunda vuelta, y quien obtenga más votos este domingo será electo como titular del Ejecutivo provincial. Aunque en las PASO la ventaja de JxC fue clara, las encuestas más recientes mostraron resultados mixtos, de pequeñas ventajas para alguno de ellos hasta empates técnicos.

El candidato de Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio

Por su parte, en Catamarca, además del voto nacional, se elegirán Gobernador y Vicegobernador, 8 senadores provinciales, 20 diputados provinciales, y en el plano municipal se eligen intendentes y concejales.



Después de las Primarias, llevadas a cabo junto a las PASO nacionales del 13 de agosto, sólo quedaron tres contendientes a la Gobernación: el actual titular, el peronista Raúl Jalil, que busca su primera reelección; el senador nacional Flavio Fama por JxC; y José Jalil Colomé por LLA, médico de profesión y, curiosamente, primo hermano del actual Gobernador.

El actual gobernador, Raúl Jalil (UP), busca su reelección

"De Raúl (Jalil) no solo soy primo, soy amigo. Pero ideológicamente (estoy) totalmente opuesto a la forma que se está manejando la administración del Gobierno dentro de la provincia de Catamarca y a su sumisión a las imposiciones que vienen del Gobierno nacional", contó Jalil Colomé en una entrevista a fines de julio.

En las PASO, el oficialismo obtuvo una amplia victoria con el 55,5% de los votos, mientras que JxC entre sus dos contrincantes internos sumó el 27,6% y LLA salió tercero con el 15,4%, aunque su candidato quedó segundo en términos individuales por poco menos de 400 votos.

José Jalil Colomé (LLA) competirá por la Gobernación contra su primo

Luego del categórico triunfo del oficialismo provincial no se pronostica un batacazo para las generales de este domingo. Y aunque el líder local del espacio libertario no dio la elección por perdida explícitamente, dio declaraciones donde puso como meta "meter cuatro o cinco diputados" provinciales para lograr "que la Legislatura no sea más una escribanía del Poder Ejecutivo".