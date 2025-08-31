Elecciones en Corrientes 2025, EN VIVO: las demoras en la apertura de mesas abren la jornada con tensión en Corrientes
- La provincia vota un nuevo mandatario para los próximos 4 años. Compiten un total de 7 alianzas políticas.
- Además, se elegirá a cinco senadores y 15 diputados para la legislatura local.
- 73 municipios de la provincia decidirán sus intendentes y concejales.
Corrientes va este domingo a las urnas para elegir gobernador y vicegobernador, cinco senadores provinciales titulares y tres suplentes, además de 15 diputados provinciales titulares y ocho suplentes.
Al mismo tiempo, 73 municipios de la provincia decidirán sus intendentes y concejales.
Corrientes es una de las diez provincias que este año optaron por desdoblar sus comicios locales de las elecciones nacionales y es una de las dos (la otra es Santiago del Estero) que vota cargos ejecutivos por estar desfazada del calendario electoral producto de sucesivas intervenciones federales.
Para ganar la gobernación, hay que obtener más del 45% de los votos afirmativos válidos, o alcanzar al menos el 40% con una diferencia superior al 10% respecto de la segunda lista más votada. Si ninguna fórmula logra estos porcentajes, habrá un balotaje entre las dos fórmulas con mayor cantidad de votos, programado para el domingo 21 de septiembre.
Colombi habla de deuda millonaria, fraude electoral y desafía a Milei: "Nación debe escuchar"
Este domingo, casi un millón de correntinos elegirá a su nuevo gobernador. Entre las boletas estará la de Ricardo Colombi, el tres veces mandatario provincial que busca un cuarto mandato y apunta sus críticas tanto al oficialismo local -del que fue aliado- como al Gobierno nacional.
El dirigente radical comparte fórmula con el peronista Martín Barrionuevo y plantea que la provincia atraviesa una situación similar a la de 1999-2001, cuando se produjo la última de cuatro intervenciones federal que recayeron sobre todos los poderes del Estado y que aparejó una crisis socioeconómica de magnitud.
Leé la nota completa en este enlace.
Votó el gobernador Gustavo Valdés
El gobernador Gustavo Valdés, quien delegó en su hermano menor, Juan Pablo, la candidatura a gobernador y se presenta como candidato a senador provincial, votó a las 10:00 en la Escuela N.° 2 "Domingo F. Sarmiento", ubicada en calle Buenos Aires 576, en la mesa N.° 24.
Las elecciones comenzaron con demoras en la apertura de varias escuelas de la capital y con denuncias cruzadas entre los principales espacios políticos. Desde distintos sectores señalaron problemas para la constitución de las mesas, en particular por la gran cantidad de boletas que debieron ordenarse en cada cuarto oscuro.
Lisandro Almirón, candidato a gobernador por La Libertad Avanza, cuestionó duramente la organización: "Una falta de respeto lo que está pasando en todas las escuelas. La gente del correo está haciendo una capacitación porque no están acostumbrados. Le están dando instrucciones a último momento, es una barbaridad, le están haciendo esperar a la gente. La mayoría de las escuelas no arrancó en la capital por el problema de contratar a una empresa que nunca hizo elecciones. No puede ser. Ya son casi las ocho y media, deberían haber arrancado los comicios. Están haciendo un papelón".
En el peronismo, en cambio, anticiparon que las quejas de la Libertad Avanza podrían derivar en presentaciones judiciales a lo largo de la jornada. Según voceros peronistas en dialogo con El Cronista, "es lo acostumbrado a un sector político que siempre actuó con la herramienta judicial. Nosotros estaremos atentos a este elemento nuevo, que es la colaboración tan estrecha de nuestro Partido a nivel nacional. Vamos a seguir siguiendo todo aquello que se haga en función de una estrategia judicial", sostuvo la fuente.
El respaldo de Pullaro y Schiaretti a los Valdés
En una demostración de convocatoria y músculo político, la alianza oficialista Vamos Corrientes cerró el jueves su campaña de cara a las elecciones en las que pretende consagrar a Juan Pablo Valdés, como el próximo gobernador de la provincia, con la presencia del mandatario santafecino, Maximiliano Pullaro, y del exgobernador cordobés, Juan Schiaretti.
Votó Ricardo Colombi, ex gobernador y candidato por ECO
El ex gobernador de Corrientes y quien aspira a retornar al cargo por el partido ECO, Ricardo Colombi, emitió su voto esta mañana en la escuela N°84 Albino Arbo Mesa, mesa 1.274, en la ciudad de Mercedes. "El correntino va a expresar con su voto lo que siente por esta provincia", declaró a la prensa a la salida de emitir su voto.
Elecciones en Corrientes: qué pasa si no voy a votar
El voto en Corrientes es obligatorio, y quienes se ausenten sin justificación enfrentarán una multa de 50 a 500 pesos, además de no poder desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años.
La ley contempla exenciones para mayores de 70 años, jueces, personas a más de 500 km del lugar de votación con justificación, enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, y personal de servicios públicos con tareas impostergables.
Dónde voto en las elecciones 2025 en Corrientes
El padrón electoral se puede consultar en:
https://padron.corrientes.gob.ar/
Los ciudadanos correntinos habilitados para votar pueden conocer los detalles exactos de su lugar de votación siguiendo estos pasos:
- Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral correntina.
- Escribir el número de DNI del votante.
- Elegir el género tal como aparece en el DNI.
- Hacer click en "Consultar".
Inmediatamente, se puede ver el nombre de la escuela, con la dirección y el distrito donde debe sufragar el interesado. Además, está detallado el número de la mesa y de orden.
Uno por uno, quiénes son los candidatos a gobernador
El 31 de julio se oficializaron las listas de postulantes, con un total de siete fórmulas que competirán por los cargos más altos del Poder Ejecutivo provincial:
Vamos Corrientes
- Gobernador: Juan Pablo Valdés.
- Vicegobernador: Néstor Pedro Braillard Poccard.
La Libertad Avanza
- Gobernador: Claudio Lisandro Almirón.
- Vicegobernador: Evelyn Karsten.
Partido De la Esperanza
- Gobernador: Adriana Leila Vega.
- Vicegobernador: Andrés Fabián Barboza.
Partido Ahora
- Gobernador: Carlos Ezequiel "Teke" Romero.
- Vicegobernador: Ana Constanza "Coty" Casaro Quiñones.
Encuentro por Corrientes - Eco
- Gobernador: Horacio Ricardo Colombi.
- Vicegobernador: Martín Miguel Barrionuevo.
Cambiá Corrientes
- Gobernador: Sonia Beatriz López.
- Vicegobernador: Raúl Ricardo Dal Lago.
Limpiar Corrientes
- Gobernador: Martín Ignacio "Tincho" Ascúa.
- Vicegobernador: Cesar Daniel Lezcano.
Ya se vota en Corrientes
Puntualmente a las 8, comenzaron los comicios en la provincia mesopotámica.
La elección del nuevo gobernador de Corrientes, que se celebra este domingo, trajo a la provincia más inquietud de la que muchos esperaban, con visitas inesperadas y algunos sucesos fuera del registro habitual de la política local. La campaña ya había sido poco limpia en las redes y, en los últimos días, los candidatos se subieron a una guerra discursiva que incluyó agravios personales de todo tipo.
Leé la nota completa en este enlace.
Intervenciones y hegemonías partidarias: por qué Corrientes elige gobernador en 2025
Este domingo, la provincia de Corrientes será escenario de la elección para renovar su Poder Ejecutivo y Legislativo, en unos comicios cuyo calendario está desacoplado de la Nación por una historia turbulenta que remite a las primeras décadas del retorno a la democracia, con actores y partidos que siguen presentes en la actualidad.Continuar leyendo
Cómo se elige gobernador en Corrientes
Cualquiera de las siete alianzas que compiten para gobernar la provincia por los próximos cuatro años debe obtener:
- Más del 45% de los votos afirmativos válidos.
- O al menos el 40% con una diferencia superior al 10% respecto de la segunda lista más votada.
Si ninguna fórmula logra estos porcentajes, habrá un balotaje entre las dos fórmulas con mayor cantidad de votos, programado para el domingo 21 de septiembre.
Elecciones en Corrientes 2025: qué se elige
Este domingo 31 de agosto, Corrientes elige:
- Gobernador y vicegobernador.
- Cinco senadores provinciales titulares y tres suplentes, además de 15 diputados provinciales titulares y ocho suplentes.
- 73 municipios de la provincia decidirán sus intendentes y concejales.
Corrientes es una de las diez provincias que este año optaron por desdoblar sus comicios locales de los nacionales. Además es una de las dos jurisdicciones, la otra es Santiago del Estero, que vota gobernador.
Corrientes: opositores a Valdés agitan el fantasma del fraude
En Corrientes, la provincia mesopotámica que llega a las urnas este domingo, la disputa por la gobernación parece haberse reducido a una pugna entre cuatro dirigentes de larga trayectoria política, cuyos caminos se entrecruzaron en reiteradas ocasiones.
"Acá nos conocemos todos", señala un político que transitó el escenario local durante las últimas dos décadas. Quizás por ellos los ecos de quienes agitan la posibilidad de un fraude electoral reverberan con otro tono.
Leé la nota completa en este enlace.
