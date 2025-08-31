Elecciones en Corrientes 2025, EN VIVO: las demoras en la apertura de mesas abren la jornada con tensión en Corrientes

Corrientes va este domingo a las urnas para elegir gobernador y vicegobernador, cinco senadores provinciales titulares y tres suplentes, además de 15 diputados provinciales titulares y ocho suplentes.

Al mismo tiempo, 73 municipios de la provincia decidirán sus intendentes y concejales.

Corrientes es una de las diez provincias que este año optaron por desdoblar sus comicios locales de las elecciones nacionales y es una de las dos (la otra es Santiago del Estero) que vota cargos ejecutivos por estar desfazada del calendario electoral producto de sucesivas intervenciones federales.

Para ganar la gobernación, hay que obtener más del 45% de los votos afirmativos válidos, o alcanzar al menos el 40% con una diferencia superior al 10% respecto de la segunda lista más votada. Si ninguna fórmula logra estos porcentajes, habrá un balotaje entre las dos fórmulas con mayor cantidad de votos, programado para el domingo 21 de septiembre.



