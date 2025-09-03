Alertas cruzadas y una arenga por posibles protestas: "Si quieren venir, que vengan..."

El presidente Javier Milei encabezará esta tarde el cierre de campaña bonaerense en el partido de Moreno en lo que asoma a ser lo más parecido a una batalla abierta entre militantes con el gabinete presente. " Hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse ", se atajó el gobernador Axel Kicillof.

La disertación será en el Club Atlético Villa Ángela en Villa Trujui, un lugar que desde la provincia advirtieron que no está en condiciones de soportar un evento de tal magnitud. El Gobierno espera que asistan unas 10.000 personas y ya desde ayer se reunió Casa Militar en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada para organizar el despliegue que comenzó hace unas horas.

En la reunión también trabajaron sobre qué medidas tomar para reforzar la Seguridad de los hermanos Milei: como antesala está el episodio de los piedrazos en la caravana de Lomas de Zamora y los disturbios en Corrientes en presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Todos están en el ojo de la tormenta en una campaña caliente con el escándalo de presuntas coimas en la ANDIS y la cautelar que censuró a periodistas tras la divulgación de los audios de Karina.

Esta mañana a las 9.30 también se reunieron los ministros con el Presidente para organizar el acto de la tarde. Se espera que, al igual que como sucedió en el Congreso Libertario de La Plata y el cierre de campaña porteño, todos asistan para poner el cuerpo a la nacionalización de la campaña bonaerense .

" Si quieren venir que vengan ", fue la definición que dejaron tras la reunión de Gabinete en relación a las advertencias de los posibles disturbios. En La Libertad Avanza los preparativos los organiza Sebastián Pareja y Ramón "El Nene" Vera, líder libertario en Moreno. Su hija es la candidata número 16 en la lista que compite el 26 de octubre por la Provincia. Organizaron un equipo de cientos de militantes para controlar la seguridad en el club.

El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, anoche le mandó una nota a la Casa Militar en la que le informó sobre los riesgos del acto: " No resulta favorable la locación designada para comisión del evento, máxime teniendo en cuenta que dos de las tres vías de accesos destinados para ingreso/egreso, en condiciones normales o de evacuación repentina, no se encuentran en condiciones de ser transitadas" .

En esa nota también puso a disposición 8 unidades antidisturbios de Infantería, 3 grupos de ROP; 8 motos GPM, 18 efectivos para la seguridad de los vallados; personal y medios para cortes y desvíos de tránsito; y 4 motos y móviles jurisdiccionales para que recorran las inmediaciones.

"Tienen todo el derecho a hacer campaña, pero esta convocatoria tiene aspectos muy extraños y sospechosos: se elige un lugar que no está preparado para realizar un acto de estas características, intervienen en su organización personajes con más prontuario delictivo que experiencia política y los dirigentes de LLA advierten sobre hechos de violencia que podrían producirse", expresó Kicillof en un comunicado vía X.



La titular de la cartera nacional, Patricia Bullrich, fue al cruce: "El inútil de Kicillof y su ministro incumplen sus obligaciones legales al estigmatizar a los vecinos de Villa Trujui. La Ley de Seguridad Interior es clara: los gobernadores deben asegurar la plena vigencia de la Constitución", publicó en redes.

El inútil de Kicillof y su Ministro incumplen sus obligaciones legales al estigmatizar a los vecinos de Villa Trujui y manipular la seguridad para frenar un acto presidencial.



Esa conducta, extorsiva y mafiosa, convierte a la Provincia en un árbitro político en lugar de... — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 3, 2025