Elecciones 2025: qué tiene que hacer Milei para ganarle al peronismo en Buenos Aires

Christian Buttie, director de CB Consultora Opinión Pública, expresó este martes su visión sobre qué tiene que hacer la oposición en la Provincia de Buenos Aires para ganarle al peronismo en las próximas elecciones legislativas.

En este sentido, el analista político enfatizó: "Si el PRO y La Libertad Avanza van separados, es muy probable que el peronismo gane la provincia de Buenos Aires".

Buttie fundamentó este panorama al afirmar que "esto se debe a que el peronismo, y en especial Cristina Kirchner, mantiene en la tercera sección electoral del sur del conurbano una base electoral sólida. Y planteo esto porque también dentro del peronismo hay una pelea, aunque todavía no vemos que Kicillof le pueda disputar poder a la expresidenta".

Elecciones 2025 en Provincia de Buenos Aires: las cifras de CB Consultora en distintos escenarios

Y agregó: "En el escenario de que que el PRO y la Libertad Avanza vayan separados, tenemos que Unión por la Patria reúne el 34,1% de la intención de voto; La Libertad Avanza 32,8%; y el PRO, que ha quedado relegado de la discusión, el 7,3%".

Cristina Kirchner mantiene una base electoral sólida en la tercera sección del sur del conurbano bonaerense.

Sin embargo, si la agrupación libertaria va junto al partido de Mauricio Macri en territorio bonaerense llega al 38,5% frente al 34,7% del bloque peronista, según las mediciones de la mencionada consultora. Y todavía hay un 8% de indecisos.

"No hay muchas sorpresas si uno analiza lo que fue el 2021, porque en aquel momento estaba clara la ventaja de Santilli y Espert sobre Tolosa Paz, aunque hubo una vertiente libertaria que se llevó seis puntos con Santilli", recordó Buttie en diálogo con Radio Rivadavia.

Mauricio Macri seguramente dará su opinión sobre la conveniencia o no de unirse a La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires.

Sobre la postura de LLA, el analista señaló que "obvio que es una estrategia competitiva, en donde los libertarios consideran que incluso perdiendo tienen una lista hípercompetitiva totalmente pura. Y en caso de ir junto al PRO y ganar la elección, se preguntan a qué precio pagarían esa alianza".

En el apartado sobre a quién votaría, dentro del relevamiento Máximo Kirchner figura en el penúltimo lugar con un techo electoral del 27,8%. Mientras que en el PJ bonaerense hay un 67% que nunca lo votaría, aunque al mismo tiempo su madre Cristina figura al tope de las preferencias en el mismo rubro.

Encuesta de CB Consultora: cómo está la imagen de Javier Milei

Con respecto a Javier Milei, si bien no competirá en las elecciones legislativas del próximo año, la imagen del Presidente en Provincia de Buenos Aires está rondando los 43/44 puntos. "Algo por lo cual no hay una caída estrepitosa como se plantea, ya que cuando ganó obtuvo entre el 49% y el 50% de los sufragios en el distrito. Y en Córdoba me da el 61% de aprobación", concluyó Buttie.