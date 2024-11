¿Macri o MIlei? Una encuesta revela quién es el más competitivo para liderar una fusión LLA-PRO

Un estudio llevado a cabo por Proyección Consultores reveló quién debería liderar un espacio conjunto entre La Libertad Avanza y el PRO en las próximas elecciones legislativas. ¿Javier Milei o Mauricio Macri?

Según la encuesta, 36,0% de los encuestados determinó que en caso de una futura alianza entre ambos espacios debería ser el presidente Javier Milei quién encabezara dicha coalición.

Asimismo, el expresidente Mauricio Macri solo alcanzó el 16% de los votos en pos de una posible conducción de este espacio. A pesar de ello, se debe destacar que el 48,1% de los encuestados indicó no saber quién debería conducir los destinos de la alianza.

En paralelo, solo el 22,3% del electorado de Macri, Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich consideraron que los espacios deberían unirse.

Por otro lado, y también en detrimento del expresidente del partido amarillo, tampoco salió favorecido en un relevamiento que evaluó su idoneidad como candidato a senador en las legislativas del 2025.

Solamente el 22,3% de los encuestados consideró que debería ser candidato a senador. Mientras tanto, el 62,5% de los relevados aseguró que no debería ser candidato a senador y el 15,2% afirmó no saber.

No se puede decir lo mismo de su rival política Cristina Fernández de Kirchner, quién obtuvo un 33,7% de sus votantes que querrían que ella se presente a una candidatura en el Senado. Paralelamente, el 54,4% no quiere que ella sea candidata y solo el 11,8% no sabe.

Sin embargo, la menos favorecida para una candidatura al Senado es la secretaria de Presidencia Karina Milei.

La hermana del presidente solo consiguió que el 19,2% de sus votantes consideraran votarla en las elecciones legislativas y el 62,9% aseguró que no la votará.

Sin embargo, La Libertad Avanza quedó como el partido que los encuestados elegirían en caso de que las elecciones sean en este momento.

El 27,2% de los encuestados consideró que el partido de Javier Milei es el espacio que estarían dispuestos a elegir. El PRO solo tendría una intención de voto del 8,0% y el radicalismo un 5,7%.

En este sentido, también sería Javier Milei sería quién en caso de elegir candidato a las legislativas tendría la mayor cantidad de apoyo con 27,8%.

Lo sigue Cristina Fernández de Kirchner de cerca con 26,9%.

En este caso, todos los resultados darían una inclinación a que Mauricio Macri deba unirse con Javier Milei para subsistir y mantener a flote el PRO que cada vez se inclina hacia La Libertad Avanza.

Ficha técnica