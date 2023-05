El kirchnerismo ratificó la marcha del 25 de mayo: "Cristina tendrá que marcar el camino a seguir"

Luego de que Cristina Kirchner ratificara su decisión de no ser candidata en estas elecciones 2023, el sector del peronismo que se referencia en la vicepresidenta comenzó a preparar lo que será la marcha y el acto del próximo 25 de mayo, fecha del 20° aniversario de la asunción de Néstor Kirchner.

Con el operativo clamor ya finalizado, ahora el sector de dirigentes (y votantes) buscará a quién apoyar para los próximos comicios en los que el Frente de Todos buscará revalidar un nuevo mandato en las urnas, pero ya con Alberto Fernández también fuera de competencia.

Los mercados y el dólar nunca cantaron Cristina presidente



En ese sentido, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, consideró que, "si hasta ayer había necesidad de hacer una gran movilización", el próximo 25 de mayo, cuando se cumplan 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, "resulta imprescindible".

En declaraciones a AM 750, Larroque reconoció que "la carta de ayer modifica el escenario. Pero lo que yo recibo de los compañeros es que hay el doble de necesidad de movilizarse porque es un ataque al peronismo y a la democracia".

Larroque: "Hasta diciembre, proscripción" y "el mercado está en guerra"

Larroque se refirió a la posición del kirchnerismo tras la condena a la vicepresidenta, tras la cual Cristina anunció que no sería candidata en estas elecciones 2023: "Hasta diciembre podíamos hablar de la proscripción y persecución, hubo también un intento de asesinato. A partir de lo que hizo la Corte la semana pasada, no permitiendo que se vote en dos provincias, estamos en una situación mucho más profunda que no atañe a la máxima referente (del espacio) sino al peronismo en su conjunto".



En ese marco, resaltó que "el mercado está en guerra con la humanidad y, en la Argentina, el rostro humano en términos políticos de aquellos sectores que defienden la presencia del Estado para regular, atenuar o conducir al capitalismo es el peronismo".



El 25 de mayo de 2003 Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación. Por ese motivo, ese sector del peronismo realizará una marcha para recordar el 20° aniversario.

Secco: "Cristina tendrá que decirnos cuál es el camino"

Otro referente del kirchnerismo, como es Mario Secco (intendente de Ensenada) también se refirió al anuncio de CFK y cómo seguirán de cara a los comicios. Secco remarcó que "la marcha del 25 no se suspende, hay mas ruido, mas fuerza ahora más que nunca" . Y hasta pidió que el día de la movilización "Cristina tendrá que decirnos cuál es el camino".

"Cristina es la que ilumina el camino, ella tiene la responsabilidad de lo que tenemos que hacer", elogió luego el dirigente municipal, quien consideró que "el resto de los candidatos no llenan el vaso, la que llena el vaso es ella".