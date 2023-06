El gobernador Axel Kicillof se refugia en la gestión en horas clave para el Frente de Todos y en medio de presiones para que sea candidato a Presidente de la Nación. De visita en Olavarría, un municipio gobernado por el PRO, reconoció que "hay ansiedad por la definición de las candidaturas" para estas elecciones 2023 e insistió en buscar una fórmula de unidad tanto a nivel nacional como en cada municipio.

"Es un momento de generosidad, hemos pedido con 15 gobernadores una lista de unidad encabezada por los que tienen más representatividad" , subrayó y lo mismo propuso para los municipios bonaerenses tras entregar la escritura 80 mil de su gestión en el Club Mariano Moreno. Lo acompañaron el precandidato local del Frente de Todos, Maximiliano Wesner y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak.

La agenda de Kicillof incluye una recorrida por la obra del Complejo Judicial; por el loteo donde avanza la construcción de 100 viviendas de CECO (Centro de Empleados de Comercio de Olavarria) y luego una visita al Parque Industrial y entrega escritura a empresa industrial en el predio. "Vamos a entregar la vivienda 100.000 antes del final de este periodo" prometió.

En el Frente de Todos todavía hay quienes esperan que el gobernador descarte su proyecto reeleccionista en la Provincia y asuma el desafío nacional.





¿De Pedro será el 'elegido'?

Gran parte de los dirigentes en cambio asume que el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, será quien represente al kirchnerismo frente a un Daniel Scioli que se plantó y según dijo y ratificó su apoderado Aníbal Fernández, no bajará su aspiración.

Quienes tienen trato con Cristina Kirchner avisan que no llamará al gobernador y que ella ya pidió a los principales dirigentes que "tomen el bastón de mariscal" y se hagan cargo de la campaña, las candidaturas y la estrategia electoral. Máximo Kirchner es uno de quienes lo prefieren en la boleta nacional.

Como todos los miércoles y a pesar de las intensas negociaciones con epicentro en La Plata y en la Ciudad de Buenos Aires, Kicillof viajó en plan de gestión al interior bonaerense. Esta vez fue a Olavarría, ciudad gobernada por Ezequiel Galli.

Desde gobernación indicaron que el jefe comunal del PRO fue invitado a compartir la agenda con Kicillof pero que se excusó por tener actividad en Recalde, una ciudad vecina. De todos modos el opositor mandó a una funcionaria en su representación.



Galli contó esta misma semana que con otros intendentes de Juntos por el Cambio pidió evitar la interna pero fracasaron. "Mauricio (Macri) habló de Horacio (Rodríguez Larreta) también de Patricia (Bullrich) por ahí no tan convencida. Hicimos todo el camino para lograr no tener competencia en los distritos donde gobernamos, pero hoy parecería ser que eso no se va a lograr y que tendríamos competencia en los 135 municipios".





