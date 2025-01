El veranito de impuestos de Kicillof: ARBA postergó pagos y definió Ingresos Brutos

Luego de que la Legislatura bonaerense no aprobará la Ley Impositiva 2025, ante la falta de consenso con la oposición, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) definió la fecha de los anticipos del impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIB) y la postergación de los patrimoniales.

Novedades que se dan luego de los anuncios impositivos del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Jorge Macri y que podrían de fomentar el consumo en la temporada de verano 2024-2025.

Por medio de la Resolución Normativa 1 , que se publicó este jueves en el Boletín Oficial, el organismo que lidera Cristian Girard dio a conocer el cronograma de vencimiento de IIB que incluye a contribuyentes locales como del convenio multilateral.

Así, para los contribuyentes locales cuya Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) finalice en 0-1 el primer anticipo lo deberán ingresar el 18 de febrero; en 2-3, el 19 de febrero ; 4-5, el 20 de febrero ; 6-7, el 21 de febrero ; y 8-9, el 24 de febrero .

Mientras que para los del convenio multilateral, para quienes finalice entre 0-2 deberán ingresar el primer pago del impuesto, el 17 de febrero próximo ; entre 3-5, el 18 de febrero ; entre 6-7, el 19 de febrero ; y entre 8-9, el 20 de febrero .

Calendario de vencimiento de IIB 2024.

Respecto al segundo ingreso, para los locales, la fecha se corrió un día respecto a la anterior. En 0-1, deberá pagar el anticipo el 18 de marzo ; en 2-3, el 19 de marzo ; en 4-5, el 20 de marzo ; en 6-7, el 21 de marzo ; y en 8-9, el 22 de marzo .

A diferencia de los del convenio multilateral que se mantuvo la misma fecha del primer anticipo: entre 0-2, el 17 de marzo próximo ; 2-4, el 18 de marzo ; 4-6, el 19 de marzo ; y 6-8, el 20 de marzo .

En la Normativa también se estableció cuando se deberá llevar a cabo la presentación de la Declaración Jurada (DDJJ) del 2024: para quienes tengan CUIT que finalice en 0-1 la fecha de vencimiento será el 21 de abril ; en 2-3 será al día siguiente ( 22 de abril ); en 4-5, el 23 de abril ; en 6-7, el 24 de abril ; y en 8-9, el 25 de abril .

Patrimoniales: postergación y descuentos

En cuanto a los impuestos patrimoniales, no habrá pago durante el verano. "Si bien habitualmente la primera cuota del Inmobiliario vence en febrero, este año ARBA no emitirá boletas hasta que se defina el nuevo esquema tributario. El organismo informó que no habrá vencimientos durante enero y febrero", destacaron en el comunicado.

Y la causa de ello se debe a que la legislatura provincial no sancionó en diciembre la Ley Impositiva 2025, lo que derivó en la prórroga tanto de esa norma como del presupuesto provincial por parte del gobernador Axel Kicillof.

A su vez, en el organismo remarcaron que para este año fiscal se reestablecieron los descuentos por buen cumplimiento. Así, aquellos que no registren deuda y opten por el pago anual anticipado obtendrán hasta un 15% de descuento en el Inmobiliario (urbano y rural) como en Automotores y Embarcaciones deportivas.

Para consultar el calendario completo de vencimiento y las posibles actualizaciones, los contribuyentes podrán ingresar al sitio web de ARBA (www.arba.gob.ar).