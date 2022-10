El tiempo vale: la encuesta definitiva sobre cuánto más trabajan las mujeres sin recibir un pago

El Indec publicó el informe completo de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) que muestra cómo reparten sus horas los argentinos y argentinas y también cuánto se dedica al trabajo no remunerado de cuidado, con su división por géneros, donde las mujeres les dedican más horas a esas tareas.

Así, la ENUT registró que el porcentaje de participación en el trabajo en la ocupación es del 46,4%; en el trabajo no remunerado de cuidado (limpiar la casa, cuidar a la familia, hacer las compras, entre otras tareas) es del 83,8% ; y, finalmente, la totalidad de las personas (100%) realizan actividades personales, en la medida en que todas realizan tareas de autocuidado.

Cuando se analiza el tiempo que se destina a cada actividad con simultaneidad, se observa que quienes trabajan en la ocupación dedican en promedio 8:27 horas por día, mientras que aquellas personas que realizan trabajo no remunerado destinan 5:18 horas diarias. Por su parte, las actividades personales insumen 19:40 horas por día, dentro de las que se incluye el tiempo de sueño.

TRABAJO POR GÉNEROS

La encuesta permite identificar las brechas de género en relación al mundo laboral y al trabajo no pago de cuidado, que recae en su mayor parte en las mujeres . "En el trabajo en la ocupación, el porcentaje de varones que lo realiza (55,9%) supera al de las mujeres (37,7%)", detalla el Indec.

En cambio, las mujeres participan en el trabajo no remunerado en mayor proporción: el 91,7% realiza trabajo doméstico, de cuidado o de apoyo a otros hogares o voluntario, mientras que, en el caso de los varones, lo hace el 75,1%.

"El hecho de que una mayor proporción de mujeres realice trabajo no remunerado genera que su tasa de participación en el trabajo total sea superior a la de los varones (94,7% para las mujeres frente a 90,9% de los varones)", enfatiza el informe. Entre los 30 y 64 años, el 97,8% de este grupo de edad lleva a cabo algún tipo de trabajo.



jornada completa

" Las personas que no están ocupadas destinan en promedio mayor tiempo a las actividades no remuneradas que las que lo están ". Pero la condición de ocupación "no altera el hecho de que sean las mujeres las que más tiempo dedican a las tareas no remuneradas", agrega el Indec. Los varones desocupados/inactivos realizan en promedio poco más de 4 horas diarias de trabajo no remunerado, las mujeres ocupadas lo hacen 5:39 horas por día.



Las mujeres desocupadas/inactivas, con una jornada de 7:28 horas promedio diarias -asimilables a un día promedio de trabajo en la ocupación-, y con una diferencia de 3:25 horas promedio por día con sus pares varones (y de 1:49 con las mujeres ocupadas), según la ENUT.

brechas de ingresos

Sin embargo, el uso del tiempo a las tareas de cuidado hace que la participación en el mercado laboral remunerado sea menor . De ahí unas de las razones por las que existen brechas de ingresos para las mujeres, aunque hay otros factores, como los niveles de remuneración de las tareas típicamente feminizadas, que son mejores que donde predominan los varones.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo "son un eslabón más dentro del proceso de ampliación de las estadísticas sociales , para la medición del bienestar más allá de los lineamientos clásicos del producto interno bruto (PIB)", detalló el titular del Indec, Marco Lavagna, en la introducción del informe que se retoma después de una década y que busca continuidad.