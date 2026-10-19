Argentina registró un superávit comercial de u$s 2.976 millones, más de tres veces el saldo de u$s 937 millones obtenido en septiembre de 2025.

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El comercio exterior argentino volvió a mostrar una fuerte mejora en septiembre. Según informó este lunes el INDEC, las exportaciones alcanzaron los u$s 10.036 millones, con un crecimiento interanual del 23,5%, mientras que las importaciones sumaron u$s 7.060 millones, con una caída del 1,8%.

Como resultado, la Argentina registró un superávit comercial de u$s 2.976 millones, más de tres veces el saldo de u$s 937 millones obtenido en septiembre de 2025. El resultado positivo se mantuvo así por 34° mes consecutivo.

El intercambio comercial totalizó u$s 17.095 millones, un 11,6% más que en septiembre del año pasado.

Energía volvió a liderar el crecimiento de las exportaciones

El principal motor de las ventas externas volvió a ser el sector energético. Las exportaciones de combustibles y energía (CyE) alcanzaron los u$s 1781 millones, lo que representó un salto del 89,1% interanual y un incremento de u$s 840 millones.

Según el INDEC, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por mayores ventas de petróleo crudo, carburantes y gas de petróleo, otros hidrocarburos gaseosos y energía eléctrica. Los precios del rubro aumentaron 33,4%, mientras que las cantidades exportadas crecieron 39,8%.

El petróleo crudo volvió a ser, además, el principal producto exportado del mes: representó u$s 1127 millones, equivalente al 11,2% de todas las ventas externas argentinas.

La mejora no se limitó a la energía. Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) alcanzaron u$s 3495 millones, con una suba interanual del 16,8%, mientras que las manufacturas de origen industrial (MOI) crecieron 17,5%, hasta u$s 2.534 millones.

Los productos primarios también aumentaron, aunque a un ritmo menor: las ventas llegaron a u$s 2.225 millones, un 9,2% más que en septiembre de 2025.

En conjunto, las exportaciones crecieron u$s 1908 millones. El aumento estuvo explicado por una combinación de mayores precios (+16,4%) y cantidades (+6,1%).

Las importaciones volvieron a caer

Del lado de las compras externas, el comportamiento fue diferente. Las importaciones totalizaron u$s 7060 millones, un 1,8% menos que en septiembre de 2025.

La caída se explicó por una reducción del 11,2% en las cantidades importadas, que fue parcialmente compensada por un incremento del 10,4% en los precios.

EN DESARROLLO.