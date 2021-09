El sorpresivo halago de Aníbal Fernández a Mauricio Macri: "Ahora lo pongo de ejemplo"

Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, sorprendió en declaraciones radiales al halagar a Mauricio Macri , tras los resultados de las últimas elecciones PASO. Y además, hizo referencia a la candidata a diputada de Pro por la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a quien tildó de "una señora sin formación".

El ministro de Seguridad habló sobre las declaraciones del ex ministro de Educación Nicolás Trotta, quien se mostró poco optimista para un posible triunfo del Gobierno en las elecciones de noviembre. "Pensar que por lo que se haga en 50 días la sociedad votará de una manera distinta es subestimar a la gente", resaltó Trotta ayer.

Sobre el mismo tema, Fernández aseguró: "Voy a citar un ejemplo que no me causa ninguna gracia, pero lo voy a usar. ¿Se acuerdan cómo salieron las PASO en las presidenciales? ¿Uds no creen que Macri recuperó un montón el voto? Bueno, si ellos lo pudieron hacer, ¿por qué no podríamos nosotros?". Y agregó: "Toda la vida lo puse de ejemplo por lo malo y ahora lo pongo de ejemplo, por la única cosa que hizo bien ", reconoció el ministro con humor.

Por otra parte, el ex interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio hizo referencia a que la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal citara recordadas frases del funcionario para cuestionar su reciente designación en el cargo. "Esa mujer no puede hablar, hizo todo mal. Fue gobernadora de la Provincia y la hizo pedazos, rompió los 64 hospitales, la educación y estuvo más de 20 meses para juntarse a hablar con los docentes por las paritarias", expresó Aníbal Fernández en diálogo con Radio Rivadavia.