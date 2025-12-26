La reforma laboral contempla una marcada caída del financiamiento a Anses por el impulso al Fondo de Asistencia Laboral para financiar indemnizaciones. Sin embargo, confían en que la pérdida del financiamiento se compensará con el crecimiento de la recaudación por mayor actividad y empleo.

El proyecto de reforma laboral que obtuvo dictamen en el Senado contempla una rebaja de contribuciones patronales del 3% que se destinará al Fondo de Asistencia Laboral, que servirá para financiar indemnizaciones, y un 1% que se le saca a las obras sociales. La pérdida de financiamiento a Anses, estiman especialistas laborales, asciende a cerca de u$s 2500 millones al año a raíz de estos cambios.

Según estimaron desde LCG, esto implicará una caída de la recaudación del 0,54% del PBI, considerando que en 2025 la recaudación por contribuciones patronales ascenderá a $28 billones.

En paralelo contempla otra baja adicional de 3 puntos por los recortes de contribuciones patronales del 20,4% al 17,4% y del 18% al 15% según el tipo de empleador. Según estiman desde esta consultora, se trata de otro recorte de los ingresos de 0,54% del PBI anualizado.

En síntesis, las propuestas incluidas en la reforma implican una merma en los ingresos cercana a un punto del PBI.

La baja en los fondos a las obras sociales implica un recorte del 6% al 5%, lo que implica una caída del 11% de los recursos dirigidos al sistema de salud y al Fondo Solidario de Redistribución.

El presupuesto no contempla la baja de la recaudación en aportes patronales que contempla la reforma laboral. Sin embargo, si se contempla que será potestad de la Jefatura de Gabinete la readecuación de partidas para sostener el déficit cero.

El Gobierno confía en que lo podrá compensar con crecimiento del empleo que se dará por el crecimiento de la actividad.

El proyecto de Presupuesto contempla que la actividad crecerá 5% anual entre 2026 y 2028, con una expansión del 5,9% para la industria y del 5,6% para el comercio, dos de los grandes sectores generadores de empleo.

“Cada cuatro puntos que la economía crece, recuperamos un punto de recaudación. Si logramos crecer y tener un mayor superávit, mayor será la posibilidad de devolverle a la gente con la baja de impuestos”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, a principios de diciembre.

El proyecto de Presupuesto proyecta un superávit primario de 1,5% del PBI, que el Gobierno promete defender a pesar del aumento del gasto del 0,8% del PBI que implica el rechazo del capítulo XI del presupuesto que estimaba la eliminación de la emergencia en discapacidad y del financiamiento universitario.

El régime propuesto en la reforma para impulsar la formalización del empleo a través de la creación de nuevos puestos propone una rebaja de las contribuciones al 2% durante dos años. Desde LCG estimaron que para compensar el costo fiscal que tienen las reducciones antes mencionadas, el empleo formal deberá aumentar un 16% respecto de los 9,6 millones de asalariados formales, entre públicos y privados, que existen hoy. Esto implica que en el 2026 deberán crearse 1,5 millones de puestos de trabajo formal.

El desafío para que se concrete este nivel de creación de empleo se centra en la actividad. El Gobierno confía en que la economía crecerá por segundo año consecutivo y que eso traccionará la contratación. Sin embargo, los sectores que más generan puestos de trabajo son los más golpeados por los dos años de gestión libertaria. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 se perdieron 224.000 puestos de trabajo registrado. El empleo privado cayó en 138.600 puestos y el público en 60.500. Mientras tanto, la tasa de informalidad se ubica en el 43,3%.

Otro obstáculo es que la reforma beneficiaría principalmente a las grandes empresas porque concentran la mayor cantidad de trabajadores. El diputado y extitular de AFIP, Guillermo Michel, estimó que la baja de contribuciones patronales beneficiará principalmente a las grandes empresas, ya que las Mipyme tienen alícuotas reducidas.

Además, de los 522.716 empleadores que registró el boletín Seguridad Social hasta agosto de 2025, 437.587 tienen hasta 10 empleados. Estas empresas son el 84% del total de los empleadores, pero concentran el 18% del total de los trabajadores registrados.

Mientras tanto, las empresas con más de 100 empleados son 9.516 pero concentran el 50% del trabajo registrado (más de 3 millones).

Por último, Caputo marcó otro desafío: el mercado de capitales loca. “Es muy difícil que un país pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado. Este es un punto central de mediano y largo plazo. Y este gobierno, más allá de tener que lidiar con la coyuntura de corto plazo, está tratando de sentar las bases para qué es este período de crecimiento sea de largo plazo".