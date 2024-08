El RIGI puede ser más "generoso": quiénes piensan en invertir más de u$s 200 millones

En la previa a la reglamentación del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), el Gobierno salió por primera vez a promocionar la herramienta ante decenas de empresas y embajadas.

Lo hizo este lunes en el seminario "Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) - Objetivos, Alcances e Implementación", que se llevó a cabo en el Palacio San Martín. Lo encabezó la Canciller, Diana Mondino, y el Secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

El encuentro despertó interés en el sector privado. Pariciparon más de 200 personas, incluidos funcionarios, embajadores de otros países y los presidentes de algunas de las principales cámaras empresarias del país.

Según fuente oficiales, participaron empresas con proyectos de inversión en la Argentina, como Rio Tinto, Equinor, Cadena Hilton, Posco International Corporation, DOW, Petronas, Chevron, Techint Ingeniería y Construcción, Lake Resources, Glencore y Plus Petrol, entre otros.

Lo que se observa de este listado es que el interés por el RIGI pasa principalmente por las mineras y las petroleras. Sin embargo, también se observa que hay interés hasta de parte de cadenas de hotelería e industrias pesadas.

Lo que se aprobó en el Congreso es que el RIGI se aplicará sólo a los sectores vinculados a la forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía y petróleo y gas.

Según un relevamiento del Gobierno, desde que se aprobó el RIGI se realizaron anuncios de inversiones para adherir al Régimen por un total de u$s 39.000 millones. Para eso, están mirando los u$s 30.000 millones de YPF-Petronas para la planta de GNL; los u$s 8000 millones de BHP/Lundin para el cobre, u$s 300 millones de la metalúrgica Sidersa y u$s 700 millones para un gasoducto de TGS.

Ante la consulta de cuáles son los sectores más interesados en el RIGI, desde uno de los principales estudios de abogados mencionaron: "interés hay en todos, dependerá de la reglamentación quiénes podrán entrar".

Para todos habrá un mínimo de inversión de u$s 200 millones, pero en minería el piso podría ser mayor.

Según pudo averiguar este diario, la reglamentación está a cargo del Ministerio de Economía, que encabeza Luis Caputo, y en sus manos podría quedar la autoridad de aplicación, quien decidirá quien puede ingresar a los beneficios del RIGI, como es la libre disponibilidad de divisas de las exportaciones o pagar 25% de impuesto a las ganancias.

La reglamentación será publicada el viernes de esta semana. Son días de mucho debate y lobby dentro del Gobierno por los detalles del RIGI. Por ejemplo, hidrocarburos es uno de los sectores que entra, pero la parte de extracción de pozos dentro del upstream quedaría afuera. Otro caso: automotriz no es un sector que forme parte, pero podría ingresar en el marco de algún proyecto de tecnología.

"La reglamentación le dará cintura al Gobierno para ser más o menos generoso", indicó un abogado al tanto de la letra chica del RIGI. De hecho, Quirno les dijo a los empresarios en el seminario: "Hoy les estamos dando a algunos sectores las condiciones que pretendemos tener para toda la economía".